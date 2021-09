Isaac Lenguaza, actual diputado provincial por el Partido Agrario y Social (PAyS) irrumpió en la escena política misionera en 2010. Luego de una vasta carrera como abogado (35 años) -a través de la cual llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de Misiones-, formó parte de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina (FACA). En lo deportivo, lleva 50 años en el mundo del judo (VI Dan) donde llegó incluso a luchar con un oso, hecho que quedó marcado en algunas páginas de periódicos. En el mundo político, asegura que aún sueña con seguir logrando cosas.

Todos llegan a la política por alguna razón y Lenguaza aseguró tener una bien clara: buscar justicia para todos los ciudadanos. «La trágica pérdida de mi hermana cuando tenía 20 años, la necesidad de justicia para ella, fue sin dudas lo que me llevó a elegir la profesión de abogado, y esa necesidad de justicia para todos los ciudadanos, me llevó a meterme en la política», contó en una charla con ENFOQUE.

«Es difícil hablar de uno mismo, pero creo que es necesario que el electorado sepa quiénes somos los que buscamos representarlos. Deberían indagar más sobre los que decidimos meternos en política», reflexionó antes de meterse de lleno en su historia.

«Soy de Posadas. Vengo de una familia numerosa: 12 hermanos. Mi papá agricultor y mi mamá modista. Con mucho esfuerzo nos hicieron estudiar. En plena dictadura pude recibirme de abogado y desde entonces me aboqué de lleno a lo profesional y a lo familiar. Tengo cuatro hijos, dos de ellos son abogados y dos están estudiando. Somos gente posadeña, laburadora y sencilla», resumió respecto a su mundo familiar.

A Lenguaza le tocó pasar por una tragedia familiar que lo movilizó, en palabras suyas «para toda la vida».

«Cuando mi hermana tenía 22 años la asesinaron violentamente cuando estaba con su novio. Fue un hecho muy doloroso para toda la familia. Desde entonces siempre sentía en mi piel el hecho de la injusticia, de reaccionar contra esa injusticia y es lo que me llevó a ser abogado y creo que eso también me hizo estar en el Colegio de Abogados, hacer cosas para mejorar la justicia, porque la verdad que sufrimos mucho, ya que pasaron como dos o tres años sin saber quién era su asesino. Hasta que después, casi casualmente, por otros hechos, se conocieron a los culpables, como ‘Los asesinos de Itaembé Miní’. Me es imposible no ponerme en la piel de quienes pasan por algo así. Pero eso me motiva y me da ganas de mejorar el servicio de justicia para que llegue a todos los ciudadanos», expresó. `En ese sentido, hoy reflexiona, que a veces un hecho de dolor, de injusticia, puede motivar y potenciar la vocación de servicio.

Consultado sobre su costado deportivo, relató que a los 12 años comenzó a practicar Judo. Hoy es VI Dan, maestro de judo en la provincia e integra el Consejo de Maestros. «El Judo me dio casi todo, me enseñó valores, a ser disciplinado, constante, perseverante. Hoy hace 50 años que estoy en la práctica», recordó. No pasó desapercibido su lucha con un oso. «Fue una historia muy linda y muchos la siguen recordando. Vino un circo a Posadas y como judista fui invitado a pelear con el oso», contó sobre una de las tantas anécdotas que le dejó el deporte.

Con mucho camino recorrido en lo personal y profesional, en 2010 Lenguaza decidió aceptar la invitación de hacer política. «Fue esa misma vocación de servicio lo que me impulsó a meterme en política. Hay un lugar en la política que no tenés techo para servir a la gente. Creo que hay que tener mucha empatía, ganas de solucionar problemas, de ponerse en la piel de alguien para hacer política. Me entusiasmó desde siempre el PAyS porque vi en el diputado ‘Cacho’ Bárbaro (referente máximo del partido) mucha vocación de servicio», señaló.

Para el candidato «cuando uno pone en la oferta electoral la persona de uno, está poniendo toda su historia. Es lo que vamos a decir a la gente: te ofrezco esto y fijate si me votás. Me gustaría que el que va a votar sepa más de mí, que entre en google, en las redes, que investigue y que cuando me vote sea por ese convencimiento», consideró.

Al momento de hablar del espacio político que integra, indicó que es importante contar con el acompañamiento de la gente. «Los del Frente de Todos somos los que mayor compromiso tenemos de ir a convencer a este Gobierno, que es de alguna forma nuestro, que se hagan cosas para Misiones. Será muy importante que lleguemos al Congreso, porque se necesitan muchas cosas para Misiones», declaró.

Asimismo, dijo que “es necesario más unión de todos los diputados para reclamar a Nación lo que necesitamos para la provincia: gas natural, compensación por la energía eléctrica, compensación por el cuidado del medio ambiente, políticas públicas que corrijan la asimetría. Necesitamos consenso, acuerdo y que vayamos unidos a Nación para hacer esos reclamos”, enfatizó.

Por último, Lenguaza pidió el acompañamiento de los misioneros. «Sobre todas las cosas representamos a un partido político (Partido Agrario y Social) que tiene un gran trabajo territorial en Misiones. Tenemos historia y esto es lo que de alguna manera respalda este voto de confianza que nos puedan dar en estas Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre. Pido a los misioneros que nos acompañen y voten al espacio Popular Agrario y Social”.