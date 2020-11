Celeste Seibert (23), oriunda de 25 de Mayo, recibió por parte de las autoridades del IPLyC SE el material discográfico que obtuvo como finalista del concurso “Nuestros Talentos”, que se efectuó en el salón parroquial de esa localidad del Alto Uruguay misionero, en mayo de 2019. Se trata de un material con 10 temas grabados más un videoclip y 300 CD de su trabajo “Eres mi mitad” -dedicado a su hijo Iohanz-, para la difusión en radio y televisión.

“Estaba cursando el último año del profesorado de educación física, y decidí no ir a la final porque llovía mucho y yo me movilizaba en moto. Faltaban unos veinte minutos para que comenzara el evento, y mis amigas me convencieron para que fuera. Llegué toda empapada y así subí al escenario. Esa fue mi cábala”, recordó la joven, tras ser recibida por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, quien antes de la entrega se interiorizó sobre la vida de la artista.

Contó que estudia canto desde los cinco años, y que fue su papá, Roberto –ya fallecido- quien inculcó a sus hijos el interés por la música, porque “tenía una orquesta y tocaba el acordeón. De pequeña cantaba en el coro de la iglesia, y papá y mamá siempre me llevaban a los festivales, a distintas actuaciones, porque querían que yo trascienda”.

Añadió que “esto me libera, me quita el estrés, es mi cable a tierra”. Pero debido a la pandemia Celeste debió hacer un parate y realizar algunas actividades a través de plataformas online, como la del viernes 13 de noviembre, donde participará en su pueblo, del Festival de la Tradición. “Antes de la aparición del COVID-19 cantaba en los casinos, tenía varias fechas programadas, pero hubo que suspenderlas. Además, apenas recibida de profe de educación física, monté mi gimnasio, y a pocos días tuve que cerrar las puertas por unos meses”, expresó.

Pero, “agradezco a Dios por regalarme este don, y permitirme hacer lo que me gusta y me apasiona. Esa noche fue muy peleada. No me esperaba ser la ganadora. Fue una experiencia muy emocionante, que me abrió muchas puertas”.

“Nuestros Talentos” es un concurso de canto que se desarrolla en Misiones y que tiene como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico, recorriendo distintas localidades. Es organizado e impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y TV Música, programa que se emite por la señal de LT 85 TV Canal 12 de la mano de Roberto Edgar.