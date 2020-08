Con el objeto de fomentar en los alumnos el hábito de la lectura, escritura, oratoria, y ampliar el conocimiento sobre la producción tabacalera, una de las actividades económicas de Misiones, el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología; el Ministerio del Agro y la Producción, y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC SE), celebraron un acuerdo de colaboración como parte del concurso “Las buenas prácticas de la agricultura”. Con la rúbrica también se busca concientizar sobre el trabajo infantil y la importancia de que los niños deben estar en la escuela. La Lotería de Misiones aportará el premio para la escuela ganadora, que consistirá en un equipo de camisetas de fútbol; un mini proyector portable, y celulares para el grupo ganador.

De la firma participó el ministro de Educación, Miguel Sedoff; el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala; el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut; la subsecretaria de Educación, Cielo Linares; el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira, y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza.

Rojas Decut, dijo que “este tipo de acciones son muy satisfactorias. Hablamos de educación, de producción, de los chicos, que son nuestro futuro, y en ese sentido, estamos promoviendo buenas prácticas de la agricultura, concretamente, con la familia de los tabacaleros. Si bien el tabaco es un cultivo que está consolidado en la matriz productiva, lo que tratamos de promover y estimular, son las buenas prácticas e innovación en estos sectores, lo que me parece que es un salto cualitativo importante”.

Indicó que, como institución, “volcamos la mayor parte de nuestra recaudación en ayuda social, como lo hace el gobierno de la provincia. Y hoy más que nunca. El IPLyC quiere ser un agente dinamizador de todas estas cuestiones durante la pandemia y la pos pandemia. Es necesario promocionar, estimular buenas prácticas en el sector económico y el productivo. Lo vamos a necesitar todos. Y que lo hagamos con buenas prácticas, con productores que tengan conocimiento, con una base sólida, es muy importante”.

Sedoff manifestó que se trata de un trabajo articulado entre los dos ministerios y el IPLyC SE, que apunta a que los estudiantes que están en las chacras, en los pueblos, puedan mejorar sus conocimientos sobre el entorno, de la producción de la provincia, la realidad económica, del agro, y sus habilidades y conocimientos educativos y tecnológicos. Indicó que se trata de enriquecer la matriz productiva de la provincia, de enriquecer las posibilidades que los chicos se queden en sus lugares de origen, que allí puedan desarrollarse junto a su familia y sus amigos, y un desarrollo económico descentralizado en la provincia es posible con la economía del conocimiento. “Y es posible con una mejor educación”, acotó.

El ministro del Agro agregó que la educación es un eje transversal, fundamental, y “poder llevar la educación a la ruralidad es un desafío mucho más grande. Para lograr el arraigo rural debemos llevar servicios, la salud, los caminos, pero la educación es fundamental”.

Añadió que el educativo “es un ámbito de influencia territorial muy fuerte. Entrar en el proceso de concientización con los docentes, los padres, los estudiantes, es el desafío que tenemos mediante este concurso, una acción concreta que les permita participar, visibilizar el rol del joven en la zona rural, que es parte de ese futuro que pretendemos con el arraigo y es parte de las políticas públicas que queremos ir llevando a cabo”.

Sostuvo que se busca que el productor “se sienta feliz de estar en su chacra, de poder mostrar que es productor, darle prestigio al esfuerzo que realiza, porque en tiempos de pandemia no paró de producir un solo día. Señalar la importancia de la actividad agropecuaria, que provee los alimentos, que provee empleo. Que los hijos no vean como algo negativo el hecho de ser productor, que sufre, que no crece, sino que sea algo positivo, que le llegue la tecnología, el desarrollo, que la familia rural tenga calidad de vida”.