El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) presentó ante la Cámara de Representantes su proyección de crecimiento del 36% para 2026, lo que representa un aporte de 6.466 millones de pesos al presupuesto provincial.

El presidente del organismo, Héctor Rojas Decut, destacó que los fondos no solo provienen de las utilidades del juego, sino también de premios, comisiones a agencias, salarios, contratos con proveedores locales y programas sociales, que en 2026 recibirán más de 1.900 millones de pesos.

Tres ejes de trabajo en 2025

Durante su exposición, Rojas Decut remarcó que la gestión se centró en tres pilares:

Fortalecer la tarea social a través de programas que ya alcanzaron a 65 municipios. Acompañar a la red de ventas, brindando más herramientas a las agencias. Combatir el juego online no autorizado, en coordinación con la Fiscalía de Ciberdelitos.

“Queremos proteger a los jóvenes y a sus familias de las consecuencias económicas y emocionales del juego online ilegal”, afirmó.

Programas sociales cerca de la gente

El titular del IPLyC resaltó la presencia territorial del organismo con acciones conjuntas con otras instituciones del Estado. Entre ellas:

Mirar mejor: atención oftalmológica gratuita en 45 municipios, que completará 60 desde su inicio en 2024.

Gurises Felices, Mateando con los Abuelos y Estamos con vos: beneficiaron a más de 25.000 personas en el primer semestre de 2025.

“Estar al lado de cada vecino y vecina es el espíritu que guía nuestro trabajo diario”, subrayó Rojas Decut.

Juego Responsable: prevención y concientización

El presidente también remarcó el compromiso del IPLyC con un juego saludable. El organismo desarrolla charlas de prevención en escuelas primarias y secundarias, donde se abordan:

Detección temprana del juego-problema.

Impacto emocional y social de las apuestas.

Desmitificación del “dinero fácil”.

Además, se impulsa la prevención del juego online adolescente, con actividades y el concurso de cortometrajes Reflejos en el azar, en el que participaron jóvenes de Posadas, Garupá y Fachinal.

En síntesis: El IPLyC no solo proyecta un fuerte crecimiento económico, sino que refuerza su papel social, educativo y preventivo, con presencia en todo el territorio misionero.