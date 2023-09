La directora de la Revista Digital Prisma (dirigida a chicos y jóvenes de Misiones), Laura Montenegro, invita a medios de comunicación con contenidos para este grupo etario de la provincia a participar de los ‘Premios Prisma 2023’.

«Por cuarto año consecutivo y con un jurado de lujo, auspiciantes comprometidos, invitamos a los creadores digitales adolescentes, niños, jóvenes, adultos, a participar de este certamen», indicó.

Explicó que este año agregaron la modalidad de voto virtual donde podrán postular el contenido que más les guste, siempre que sea pensado para niños, adolescentes y jóvenes de Misiones.

Los interesados deben completar éste formulario: https://forms.gle/43zezfo2vLShRPn48

Observaciones: no se publica nombre. Esta sección se lleva la elección del público no la del jurado.

Destinatarios:

*Pueden participar quienes tengan sus cuentas en redes sociales con contenido para niños/as, adolescentes y jóvenes desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023.-

Estos premios están pensados para los espacios radiales, televisivos, medios digitales, gráficos, audiovisuales. Podrán participar, además: Radios escolares, periódicos escolares, podcasts sobre niñez y adolescencia, canales de youtube escolares que difundan contenidos con y sobre niñez y adolescencia, redes sociales con contenidos por y para adolescentes y niños, canales de Twitch, videos realizados con adolescentes y niños sobre temáticas de festejos, prevención, concientización.

Categorías:

-Contenido producido por niños y niñas

-Contenido producido por Adolescentes

-Contenido producido por Adultos para nnya

Modalidad de presentación:

-Los interesados y las interesadas deberán enviar un link donde pueden presentar sus trabajos al correo dossierprisma@gmail.com

(En casos de no contar con páginas, sitios donde ver las producciones, se les solicita un video de 1 minuto donde cuenten y exhiban el contenido de sus producciones.)

-En el asunto del mail debe decir: Premios Prisma

-En el correo además del link, debe constar de nombre, apellido, edad y DNI del participante, ciudad, medio en el que participa, cantidad de integrantes del equipo, nombre del programa de radio, frecuencia radial, canal, profesión, breve descripción de su producción. (No más de 600 caracteres)

Plazos de presentación de trabajos : 18/09 al 08/10

Período de evaluación del jurado : 09/10 al 13/10

16/10 Entrega de Premios: Biblioteca Popular Posadas, Córdoba 2069. Posadas. Hora: 16 hs.

Premios:

1º Premio: Certificado y presentes

2º Premio: Certificado y presentes

3º Premio: Certificado y presentes

1º Mención: Certificado

Jurados:

–Constanza Gueglio: Lic. en Psicología (UBA) Mgter. en Psicología Social Comunitaria (UBA). Especialista en Salud Mental Infanto-Juvenil. Diplomada en Adopciones (UAI). Trabaja en la temática de Primera Infancia para Fundación Kaleidos y como consultora para UNICEF. También es docente de la materia Psicología Social en la Facultad de Psicología (UBA). Fue creadora de contenido sobre infancias para Filo.News (2020-2022).

-Hugo Passalacqua: Licenciado en Comunicación Social. Político argentino. Ex Gobernador de la provincia de Misiones. Ex Vicegobernador. Ex Ministro de Educación de Misiones. Actual Diputado Provincial. Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Misiones. Gobernador electo de la provincia de Misiones.

-Gonzalo Fassón: Trabajó en agencias nacionales e internacionales como Publicis, Young & Rubicam, Kepel & Mata, Ogilvy & Mather y The Juju.

En 2017 fundó, junto a dos socios, Merci Advertising. Es vicepresidente de Agencias Argentinas (Cámara Argentina de la Publicidad), miembro de CONARP (Consejo de autorregulación publicitaria), delegado en CONACAI (Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual para la Infancia) y miembro del consejo asesor de la carrera de publicidad en UADE. Fue profesor de la escuela de la Asociación Argentina de Publicidad.

-Valeria Dotro (n.1972) es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Magister en Sociología de la Cultura. Actualmente es responsable de contenidos de Canal Pakapaka y directora de contenidos de Latinlab. Se desempeñó como docente en la carrera de Ciencias de la comunicación de la UBA y profesora de la especialización de Lenguaje y Medios de la UNSAM.

-Pedro Tolchinsky: Actor. Productor. Influencer. Creador de «Pepe en las nubes» https://www.instagram.com/pepe.en.las.nubes/

-Verónica Rivas: Estudió Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y Realización Documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Trabajó como productora independiente de documentales y como investigadora y productora periodística para BBC, CNN, ARD, ZDF. IPS, WTN entre otros. Fue Coordinadora de Producción de la señal infantil Cablín. Actualmente se desempeña como Responsable de producción y artística en el Canal Pakapaka participando en el desarrollo de formatos y seguimiento del proceso de producción y realización en distintos proyectos del canal.

–Miembros del Equipo Prisma

La decisión del jurado será inapelable.