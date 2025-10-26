Un incidente náutico registrado en la tarde de este domingo sobre el río Paraná movilizó a personal de la Policía de Misiones y de la Prefectura Naval Argentina, luego de la colisión entre una lancha y una moto de agua frente al sector gastronómico de la Costanera de Posadas.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas, a la altura del restaurante Itakua, cuando testigos observaron el impacto entre ambas embarcaciones, lo que provocó que tres personas cayeran al agua. Según las primeras averiguaciones, la lancha habría sufrido desperfectos mecánicos, quedando varada a unos 300 metros de la costa.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, interviniendo efectivos de la División Seguridad Costanera UR-I y personal de Prefectura Naval Argentina, quienes se desplazaron al lugar y realizaron tareas de verificación y rescate.

Más tarde, personal del sistema de emergencias se comunicó con personal de Prefectura Naval, quienes informaron que en el lugar solo se constataron daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas ni impedimentos para la navegación.

Las actuaciones continúan a fin de establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.