El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en la Sala de Situación de Posadas el lanzamiento del 8° Congreso Internacional de Flipped Learning, que se realizará el 15 de octubre de 2025 en modalidad virtual. El encuentro se desarrollará bajo el lema «Sinergias para formar en clave híbrida», de 8.00 a 17.00 horas, con inscripción abierta a docentes y público en general a través de la Plataforma Guacurarí.

Durante la presentación se recordó que este congreso forma parte de una política pública de innovación educativa iniciada en 2018, que transformó la enseñanza en Misiones y trascendió fronteras. Las temáticas de esta edición incluyen hibridez educativa, inteligencia artificial, ética docente, competencias para el futuro y liderazgo educativo. La jornada contará con la participación de especialistas internacionales y nacionales, y docentes referentes en este campo educativo.

El trabajo colectivo en Educación

En la ocasión, el gobernador Passalacqua comentó que «esto es un trabajo en equipo, estas cosas no se hacen en solitario». «Al hacer este octavo congreso internacional, yo me imagino que se va a hacer hasta el número cien, porque son esas cosas perpetuas, porque se viene el momento no solamente de cambio perpetuo que siempre existe, sino de la aceleración de los cambios perpetuos» en la educación, afirmó.

El mandatario recordó que esta iniciativa responde a un contexto educativo que «cambió y va a mutar perpetuamente». Ya que hay que «estar al día con lo que está ocurriendo me parece central, para reflexionar, pensar, escuchar, y aprender».

Del mismo modo, expresó su convicción de que cada nuevo congreso será progresivamente mejor y diferente a las anteriores. Asimismo, señaló que la Plataforma Guacurarí fue concebida originalmente como un proyecto precursor centrado en la flexibilidad, la colaboración y el enfoque en el usuario dentro del sistema educativo. Por eso, proyectó que los futuros desarrollos de la provincia en la materia continuarán evolucionando hacia modelos cada vez más avanzados y transformadores.

Por último, agregó que ante el dinamismo tecnológico en el contexto educativo los «congresos como este son parte de la solución». «Lo que estamos haciendo en la provincia de Misiones en el ámbito educativo me llena de orgullo, como misionero. Así que voy a participar, voy a inscribirme, y llevaré todo adelante como corresponde», puntualizó.

Una formación de alta calidad

En tanto, el ministro Ramiro Aranda destacó que «hay un trabajo grandísimo que se hace en el Ministerio de Educación a través de la Plataforma Guacurarí, para que cada año podamos tener esta formación, que es una formación de altísima calidad».

Por otro lado, respecto al congreso aclaró que «los docentes, al inscribirse, pueden estar en las escuelas cursando mientras realizan su servicio, una posibilidad que no existe en otros lugares. Esto nos aporta más herramientas y facilita el debate sobre lo híbrido. A nivel mundial, se está transformando mucha normativa relacionada con el alcance y la ponderación de las carreras híbridas, lo que permite acceder al nuevo mundo denominado «trabajo del futuro».

Por su parte, la directora general de Nuevas Tecnologías, de la Información y la Comunicación y responsable de Plataforma Guacurarí, Alejandra Pacheco, remarcó que «ya es el octavo congreso, y estamos muy contentos en este nuevo desafío. El año pasado llegamos a 16.000 docentes, y esperamos poder pasar la barrera de los 20.000, porque la ventaja de que sea de manera virtual, a través de YouTube de nuestra plataforma, nos da el acceso libre, gratuito, con valoración docente, y con no cómputo de asistencia».

En mayor detalle, la funcionaria sostuvo que el evento se enfoca en crear sinergias para la formación en modalidad híbrida. Igualmente, dio cuenta que la iniciativa responde a un gran desafío frente a la dicotomía entre inteligencia artificial y ética, presencialidad y virtualidad, futuro del trabajo y estudio, así como entre liderazgos desde distintos ángulos. También, informó que las inscripciones se encuentran habilitadas hasta una semana antes del 15 de octubre, y el link se encuentra disponible https://guacurari.misiones.gob.ar/plataforma/ o en las redes de la plataforma.

Vale reiterar que este congreso es abierto al público general, sin costo, con valoración docente y sin registros de inasistencia, y cuenta con el apoyo del Consejo General de Educación y del SPEPM.

En la presentación también estuvieron presentes la presidente del Consejo General de Educación, Daniela López; la subsecretaria de Educación, Gabriela Bastarrechea; la subsecretaria de Educación Técnica Sandra Wosniuk; la subsecretaria de Educación Disruptiva, María Sol Marín; la directora del SIPTED, Antonella Coletti; la directora del Programa “Suma tu Escuela”, Natalia Meira y el equipo técnico y docente de Plataforma Guacurarí.