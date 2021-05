Con la premisa de que “eliminar barreras es igualar oportunidades”, se inauguró en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual será llevada adelante por el licenciado en Comunicación Social, Fernando Rosa y cumplirá con el objetivo de fomentar y promover políticas públicas que eliminen las barreras e incluyan a las personas con discapacidad en el trajín social y colectivo.

“El 10% de la población argentina posee una discapacidad (…) no es un sector minoritario y no podemos hablar de inclusión si no tratamos esto (…) Es difícil reconocer la discapacidad, como se asume (…) Estoy convencido que hoy Posadas da un paso hacia adelante, reconociendo que nos falta muchísimo por avanzar (…) hoy Posadas es más inclusiva que hace media hora atrás ”, subrayó el presidente del HCD, Facundo López Sartori.

Por su parte, Rosa agradeció la presencia de los medios y las autoridades y subrayó la importancia de avanzar con espacios igualitarios e inclusivos: “Me parece que es tiempo de generar estos temas, hablamos de una ciudad innovadora, inclusiva, de incluir (…) Empezar a pensar en personas con discapacidad, en otros paradigmas que me parece que deben ser aggiornados (…) Nazco en una época que había que romper barreras, que hacían que se excluyera gente (…) Estamos en nuevos tiempos en que debemos ver que la discapacidad tenga las oportunidades, la independencia y la autonomía para desarrollarse (…) Necesitamos solamente oportunidades para las personas con discapacidad, darles las herramientas para que puedan aportar (…) Aprenderemos a caminar juntos este nuevo camino”.

La Dirección, además, tendrá como objetivos servir de nexo entre las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas; proponer iniciativas legislativas que apunten a la equiparación de oportunidades; realizar capacitaciones en materia de inclusión; promover la inserción laboral, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial expresa: «La Discapacidad es parte de la condición humana. Es compleja y las intervenciones necesarias para superar las desventajas que ella entraña son múltiples, sistemáticas y dependientes del contexto». Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Interparlamentaria (UIP): «Las personas con Discapacidad siguen formando parte de los grupos más marginados en todas las sociedades».

“Por eso hoy creamos la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque es importante una dirección dedicada a las personas con discapacidad para darle relevancia, visibilidad y jerarquía al trabajo de igualar oportunidades. Porque eliminar barreras es igualar oportunidades”, cerró Rosa.