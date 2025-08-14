En el marco de la 20° sesión ordinaria, concejales aprobaron por unanimidad la Ordenanza que crea el Banco de Horas para Emprendedores Locales, una innovadora herramienta de intercambio solidario que busca potenciar el desarrollo de la economía social y fortalecer el entramado productivo local.

El Banco de Horas establece un sistema de intercambio no monetario de servicios, productos de elaboración propia y conocimientos, basado en la unidad de valor “hora de trabajo”. En ese sentido, el presidente del HCD y autor del proyecto, Jair Dib destacó que ésta política pública “refuerza el espíritu colaborativo, brinda oportunidades reales para emprendedores y promueve una economía más inclusiva y sustentable para la ciudad”.

Es por ello que la iniciativa tiene como objetivo favorecer el acceso equitativo a servicios técnicos y profesionales para emprendimientos en fase inicial; fomentar vínculos solidarios, redes de colaboración y economía del cuidado entre emprendedores; revalorizar los saberes, oficios y talentos locales y complementar las políticas municipales de fomento a la economía social y solidaria.

La nueva herramienta funcionará dentro del Registro Municipal de Oficios de la ciudad, integrándose como un módulo operativo para gestionar intercambios voluntarios entre personas registradas. Podrán acceder todos los mayores de 18 años con domicilio en Posadas que desarrollen actividades productivas, de servicios, artísticas, educativas o similares, de manera individual o asociativa.

Otros proyectos:

En la oportunidad, ediles giraron a comisión el pedido de convocatoria a una nueva edición del Concejo Estudiantil Municipal. También, incorporaron un proyecto para crear el Programa de Regulación del Tránsito en horario escolar con el objetivo de implementar medidas de ordenamiento vial, en el entorno de los establecimientos educativos de nuestra Ciudad.

Al momento de los homenajes, declararon beneplácitos por su destacada participación por el logro obtenido por el equipo FDS y por el 30° Aniversario del Centro Materno Infantil “Campanita”.

Además, declararon de Interés Municipal el II Congreso de la Red de Negocios Rotaractiana y el IRT ABIERTO clasificatorio al mayor a realizarse los días 15, 16 y 17 de agosto.