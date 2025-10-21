La Policía de Misiones desbarató una organización criminal que operaba en varios barrios de la capital provincial, en un operativo que terminó con siete detenidos, armas de fuego, marihuana valuada en 35 millones de pesos y múltiples bienes robados.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde en los barrios Belén, Primero de Abril, Itaembé Miní y Chacra 181, en el marco de investigaciones por robos y narcomenudeo, con la coordinación de la División Investigaciones, la Comisaría Novena y bajo la supervisión judicial del Juez de Instrucción N.º 1, Dr. Juan Manuel Monte.

Entre los detenidos se encuentran Richard E. (26), Axel Jesús M. (23), Sergio D. S. (30), Patricio C. (22), Elías D. (34), Edgar David E. (24) e Iván D. C. (24). Algunos de ellos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal en carácter de incomunicados.

Durante los allanamientos se secuestraron:

Tres armas de fuego, incluida una pistola 9 mm robada a un gendarme.

Más de 14 kilos de marihuana y dosis listas para la venta.

Televisores, equipos de sonido, electrodomésticos y otros bienes robados.

El operativo contó con un amplio despliegue táctico, supervisado por el Jefe de Policía Dr. Sandro Alberto Martínez y con la participación de diversas divisiones, entre ellas Drogas Peligrosas, Grupo de Intervención Rápida (GIR) y Comando Radioeléctrico.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal y continúan las pericias para vincularlos con otros delitos.