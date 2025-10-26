Un violento siniestro vial sacudió la madrugada de este domingo a la zona de Oberá y Campo Viera. Un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba cerca de 50 pasajeros, chocó contra un automóvil Ford Focus y terminó cayendo al arroyo Yazá, dejando un saldo trágico de dos fallecidos y numerosos heridos. La Ruta Nacional 14 permanece totalmente cortada mientras los equipos de rescate trabajan contra reloj.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando una espesa niebla reducía drásticamente la visibilidad. Según los primeros informes, el ómnibus de doble piso se desplazaba en sentido Oberá–Campo Viera y colisionó frontalmente con el auto que circulaba en dirección contraria. Tras el impacto, el colectivo siguió su marcha hasta caer desde el puente al cauce del arroyo, mientras que el Ford Focus quedó sobre la banquina, con su conductor atrapado.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte del conductor del auto y de una joven pasajera del colectivo, hallada sobre la calzada. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Oberá (20) y Campo Viera (4), mientras que los equipos de rescate continúan trabajando para liberar a las personas atrapadas en el piso inferior del colectivo.

En el lugar intervienen efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, bomberos voluntarios y de la policía, junto a personal de Seguridad Vial y Policía Científica. Las pericias técnicas están en curso para determinar las causas exactas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas.

El colectivo había partido desde Oberá con destino final en Puerto Iguazú, haciendo paradas en el recorrido. Hasta el momento no hay lista oficial de pasajeros, debido a que el servicio permite ascensos a lo largo del trayecto.

La ruta sigue cerrada y la comunidad espera novedades mientras los equipos trabajan sin descanso para rescatar a los heridos.