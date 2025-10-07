El destino Iguazú sigue consolidándose como un referente del turismo internacional de lujo con la reciente programación de un vuelo chárter exclusivo operado por EuroAtlantic Airways. La operación contará con un Boeing 777 que transportará a 220 pasajeros y 10 tripulantes, integrantes de un contingente europeo que realiza la prestigiosa travesía denominada “Vuelta al Mundo”, un itinerario que conecta algunos de los destinos más icónicos del planeta.

El arribo a Iguazú está previsto para el 12 de noviembre, proveniente de Río de Janeiro, Brasil, y la estadía se extenderá hasta el 14 del mismo mes. Durante su paso por la región, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer las Cataratas del Iguazú, disfrutar de la gastronomía local y acceder a servicios turísticos de excelencia diseñados especialmente para viajeros de alto nivel.

La escala en Iguazú pone de relieve el creciente interés internacional por la Tierra Colorada y confirma la capacidad del destino para recibir vuelos de gran porte, ofreciendo infraestructura, logística y atención de calidad que cumplen con los estándares del turismo de lujo.

Tras su estadía, el grupo continuará su viaje hacia Isla de Pascua, Chile, siguiendo un itinerario que combina naturaleza, cultura y experiencias exclusivas. Esta operación refuerza la proyección internacional de Iguazú y subraya el compromiso de la región con la promoción turística y la atención de visitantes de alto perfil.