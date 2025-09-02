Puerto Iguazú continúa consolidándose como un destino de referencia en turismo responsable. El intendente Claudio Filippa y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas, recibieron a representantes del Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC) —la organización más importante en sustentabilidad turística—, junto a referentes del sector local. Entre los visitantes estuvieron Adriana Pizzi, Jorge Möller Rivas y Estefanía del Azar. También participaron Patricia Durán Vaca, presidenta de AOCA; Marcelo Ghione, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT); y Lorena Yánez, secretaria de ICB.

Un reconocimiento a la sustentabilidad como estilo de vida

Durante el encuentro, Filippa destacó la importancia de la sustentabilidad más allá del cuidado ambiental:

“El mundo actual busca destinos como el nuestro, porque la sustentabilidad no se limita únicamente al cuidado del medio ambiente, sino que representa un verdadero modo de vida. Este compromiso es reconocido por visitantes de todo el mundo y nos impulsa a crecer día a día, consolidándonos no solo como Cataratas y como Puerto Iguazú, sino también como un referente internacional en turismo sustentable”.

Por su parte, Leo Lucas resaltó la expansión del programa:

“Lo más destacable es que estas tres nuevas certificaciones corresponden a empresas que no forman parte de la AHT, lo que demuestra que este proceso es posible para todos los alojamientos, para todos los atractivos y para todo el frente turístico. Estamos muy felices de este avance”.

Iguazú, un destino verde y global

Estas nuevas certificaciones internacionales de Hoteles Verdes se suman al prestigio que ya ostenta Iguazú como uno de los destinos más elegidos del país y del mundo, reafirmando su compromiso con un turismo responsable y sostenible.