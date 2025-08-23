Este viernes 22 de agosto, el Parque Nacional Iguazú fue escenario de una celebración especial: la recepción del visitante número 1 millón del año. El evento, organizado por Iguazú Argentina S.A. junto a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, tuvo lugar en el Portal de Acceso y marcó un nuevo hito en el posicionamiento de las Cataratas como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. La gratificación y el orgullo fueron emociones comunes a todos los presentes, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado este acontecimiento pudo celebrarse recién a mediados de octubre, lo que refleja el impacto del destino en el mapa turístico global.

El momento más esperado de la jornada fue la bienvenida a los visitantes homenajeados, que resultaron ser dos familias provenientes de Buenos Aires. Curiosamente, dos integrantes de estos grupos residen actualmente en España, lo que sumó un tinte internacional al festejo. Los homenajeados recibieron obsequios especiales y participaron de una fotografía grupal que simbolizó el compromiso compartido con el turismo sostenible y la excelencia en la experiencia del visitante.

Estuvieron presentes el Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el Intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás; por Iguazú Argentina S.A su Gerente General, Carol Da Rosa y otros representantes gerenciales como Victoria Durán y Matías Mendoza, Gerente Comercial y de Recursos Humanos respectivamente. También participaron Emanuel Leones, Dir. Gral. de Turismo – Delegación Iguazú; Leopoldo Lucas, Presidente Ente Turismo Iguazú y Santiago Moreira, Dir. de Turismo Indígena.

Desde Iguazú Argentina S.A. y la intendencia del Parque agradecieron el acompañamiento de todos los actores que hacen posible este logro, destacando el trabajo conjunto que permite que cada año miles de personas vivan la magia de las Cataratas.

Con este nuevo récord, Iguazú reafirma su lugar como ícono natural y cultural de Argentina, y como destino de referencia para viajeros de todo el mundo.