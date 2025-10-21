Iguazú Argentina S.A., empresa concesionaria de servicios turísticos dentro del Parque Nacional Iguazú, anunció la medición de su Huella de Carbono como parte de su estrategia de gestión ambiental responsable y alineada con los desafíos globales frente al cambio climático.

Como anfitriones de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y destino emblemático del turismo internacional, la organización asumió el compromiso de operar de manera sostenible, para minimizar impactos y contribuir activamente a la acción climática desde el corazón de la selva paranaense.

El análisis estuvo a cargo de ALPA Servicios Ambientales, un equipo técnico conformado por profesionales y especialistas en metodologías y cálculos de medición. El diagnóstico permitió identificar los principales focos de emisión dentro de las operaciones del Área Cataratas -que incluyen servicios turísticos, comerciales, gastronómicos, transporte interno y mantenimiento de pasarelas- y trazar una hoja de ruta hacia una operación más eficiente y baja en carbono.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra el rol del Tren Ecológico de la Selva, cuyo sistema mixto de locomotoras a GLP y eléctricas representa un avance concreto hacia la descarbonización. La electrificación progresiva de la flota (pronto se incorporarán tres) y la incorporación de energías renovables se proyectan como pasos clave para profundizar la eficiencia energética.