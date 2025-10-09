Por orden judicial a raíz de una denuncia presentada por el IPLyC, este miércoles la Policía de la Provincia realizó un allanamiento en una vivienda de Puerto Iguazú por juego online ilegal.

Según se constató la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, la persona domiciliada ahí ofrecía juegos sin autorización y sin ninguna de las garantías que ofrece el juego legal, representando un riesgo para la ciudadanía. El modus operandi era a través de redes sociales, donde se creaban usuarios para casinos online ilegales.

La presentación de una denuncia penal, por parte del IPLyC, dio lugar a una rápida intervención de la policía para frenar estas actividades, imponiendo un duro golpe contra el juego clandestino en la provincia.

Al referirse al hecho, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, señaló que “es una medida ejemplar contra el juego ilegal, que es un flagelo que afecta a toda la ciudadanía y que demanda de acciones contundentes e inmediatas para frenar esta problemática”.

Recordó también que “este trabajo lo articulamos con otras dependencias del Estado, con un objetivo claro: dar batalla al juego clandestino en la provincia. Una acción que se suma a las denuncias contra sitios ilegales, la baja de los portales que ofrecen apuestas ilícitas y las capacitaciones en escuelas y a profesionales para ayudarlos a enfrentar este problema”.