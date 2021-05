Hugo Passalacqua dijo que más allá de los nombres la lista de diputados provinciales representa toda la geografía del territorio misionero. “Hay un equilibrio entre juventud y experiencia”, destacó el exgobernador.

En clave electoral. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Hugo Passalacqua, no detiene su marcha y profundiza su recorrida por toda la provincia militando la oferta electoral que presenta el Frente Renovador para las elecciones provinciales del domingo 6 de junio.

Como punta de lanza en la lista de candidatos a diputados provinciales la Renovación propone a Martín Cesino, quien buscará su reelección. “Que esté un médico de prestigio como el doctor Cesino encabezando nuestra propuesta es algo que tiñe toda la lista de algo bueno y positivo. Es una persona trabajadora y ultra confiable”, destacó Passalacqua en una entrevista con ENFOQUE en la Biblioteca de las Misiones del Parque del Conocimiento.

Asimismo, consideró que “el resto de la lista es buenísima. Es un cuadro múltiple que cubre todo el territorio provincial. La provincia en su conjunto se siente representada y eso es importante. Hay referentes de todas las profesiones, también hay deportistas. Hay un equilibrio entre juventud y experiencia”, subrayó.

“Si mirás desde la lejanía uno ve que, si bien, el doctor Cesino es quien encabeza la lista, el candidato es el Misionerismo. La Renovación no tiene lugar para vanidades y al ver nuestra lista te das cuenta de que el verdadero candidato es el proyecto misionerista”, acentuó el exgobernador.

En cuanto a las expectativas para la contienda electoral del 6 de junio, Passalacqua confía que el Frente Renovador tendrá una muy buena performance.

“Vamos a hacer una elección extraordinaria, porque la gente por naturaleza busca certezas en la vida. Todos queremos certezas de tener un techo, de tener un trabajo, de tener buena salud. Y cuando vos tenés un gobierno ordenado desde lo político y un gran gobernador, la gente ve seguridad. Esa es la gran garantía que te da la Renovación”, enfatizó el hombre de Oberá.

En la misma línea, dijo que la Renovación “te da certidumbre, sabés lo que va a ocurrir. Sabés que a fin de mes vas a cobrar tu sueldo y que las obras proyectadas van a continuar. Por eso tengo la seguridad que la Renovación va hacer una elección espectacular”, aventuró.

Passalacqua observó que el Estado además de garantizar certezas al ciudadano, también debe brindar afecto. “La política hoy además de hacer cosas tiene que dar afecto. En ninguna parte de la Constitución dice que el Estado no te tiene que dar afecto. Eso está permitido”, expresó.

“El Estado, que somos personas, debe estar abrazado al hermano. Hablar de la familia misionera implica sentarte en una mesa imaginaria con 1.400.000 comensales y todos deben tener su plato de comida”, marcó el exgobernador, a la vez que reflexionó que “la llave de oro en la política es la humildad, la cercanía, el afecto. El político debe tener esos condimentos, sino vas al fracaso, porque la gente enseguida te saca de la cancha. El pueblo es astuto”, aseguró.

Cercanía con la gente

El exgobernador insiste que el verdadero político es aquel que está cerca de la gente, que siente lo que pasa y que obra en consecuencia para resolver esas vicisitudes que le plantea el ciudadano.

“Siempre concebí junto a la Renovación a la política como un acto de cercanía. Si no hay cercanía con la gente, con el problema, con la angustia, con la alegría, si no estás cerca no lo podés ver y si no lo podés ver no lo podés sentir y si no podés sentir, no podés actuar para modificar una realidad”, observó.

En este sentido, Passalacqua consideró que “lo primero que tenés que hacer es estar cerca, y para eso hay que recorrer, caminar, golpear puertas, meterte en el buen sentido en la vida de las personas, ahora en pandemia mucho más, porque la gente necesita mucho afecto. Hubo un derrumbe económico colosal y mucha gente se quedó sin empleo”, indicó.

Más allá de esta situación, donde muchas familias misioneras no la están pasando bien, el vicepresidente de la Legislatura dijo que “hay que reconocer que Misiones es una isla que está muy bien administrada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tanto en términos sanitarios como económicos, lo cual hace que vivamos en un paraíso. Esto es mérito no solo del gobierno, sino de la gente. También hay excepciones y es importante llamar la atención de esos que aún no tomaron conciencia de la situación de pandemia que estamos viviendo”, alertó.

Pandemia y Salud Pública

Passalacqua se refirió también a la compleja situación sanitaria que atraviesa al mundo a causa de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, destacó la visión del conductor del espacio político de la Renovación y presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, quien puso hace muchos años a la salud en el tope de la agenda de gobierno, fortaleciendo así el sistema sanitario provincial.

“En los inicios de la Renovación (año 2003) la Salud Pública estaba muy debilitada. Hace 15 años entrabas a un hospital y era deprimente. Sin embargo hoy Misiones ya lleva inaugurado decena de hospitales con tecnología de punta y recursos humanos altamente calificados”, valorizó.

“La provincia cuenta hoy por fortuna con un Gobernador médico que sabe mucho de medicina. Un Gobernador que es una buena persona, con sensibilidad. Oscar conoce la Salud Pública y dentro de lo malo de la pandemia, tenerlo como Gobernador en esta situación sanitaria mundial difícil fue una bendición”, reconoció.

En la misma línea, destacó las figuras del vicegobernador Carlos Arce y el presidente del bloque renovador en la Legislatura, el diputado Martín Cesino.

“La suerte de tener también un Vicegobernador médico como Carlos y un presidente de bloque de diputados médico, como Martín, nos hace a los misioneros más afortunados. En lo personal me siento cuidado por el gobierno y por un proyecto político como el de la Renovación”, enfatizó.

Para cerrar, Passalacqua afirmó que “el camino es siempre mirando a la gente. Con una lista de diputados que representa a la gente y con una lista de militantes que trabajan para la gente. Un Estado al servicio de la gente. No distraído en disfunciones banales”.

Artículo publicado en la edición Nº 57 de Revista ENFOQUE