El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este miércoles 1° de mayo la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes de Misiones. Acompañado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente del Parlamento Misionero, Oscar Herrera Ahuad, y el diputado y conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, el primer mandatario expone su plan de gobierno para el período 2023-2027.

El primer mandatario aseguró que «la Renovación, que tiene el encargo de gobernar la provincia, no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver».

Al tiempo que agregó que «la cobardía política es inadmisible en estos tiempos, así como las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia».

«Hoy gobernar es buscar consensos y, si no los hay, crearlos», afirmó Passalacqua, y agregó que la Renovación es «un espacio político responsable, inclusivo en opiniones, así como fue su génesis cuando Carlos Rovira invitó a las más diversas corrientes a encontrarnos en un punto en común: mirar solo hacia adelante por el bienestar de nuestro terruño».

Más adelante enfatizó que «ni antiguas ni nuevas grietas entrarán a estas geografías. No suman: dividen y hacen daño».

Y compartió esta idea: «Las personas, el día de los comicios, votan a quien, estiman, las hará más felices. Tan sencillo como eso». Pero si su candidato «pierde» no significa que deba oponerse a todo. «No hay una urna para vencedores y otra para opositores. No es dicotómico. Los candidatos que no ganen elegirán luego su camino: si oponerse sistemáticamente, hacer seguidismo ciego al que ganó o vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. PRIMERO MISIONES, a no desviarse de ese paradigma jamás».

Y cerró esta idea diciendo que «es en nombre de aquella responsabilidad a la hora de gobernar que resulta indispensable no entorpecer el camino a un Gobierno nacional que tiene alta legitimidad de origen, como del mismo modo le pedimos con energía a la Nación que respete la voluntad de los misioneros que votaron estas políticas que llevamos adelante».

Al dar inicio al discurso, el Gobernador saludó a los trabajadores en su día, al presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Oscar Herrera Ahuad, los diputados, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Venchiarutti, sus ministros, y en ellos, a todo el Poder Judicial. Al vicegobernador, contador Lucas Romero Spinelli, a los intendentes, a los ministros y funcionarios.

A los obispos y pastores, al personal de Cámara, empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y «a quienes son nuestro auténtico sujeto social: la familia misionera».

Nuevas medidas para fortalecer la economía y respaldar a los emprendedores en Misiones

Por otra parte, el Gobernador destacó el éxito del programa «Ahora Misiones», calificándolo como único en el país, con 13 variantes diseñadas para respaldar el comercio local y proteger la economía familiar. Además, anunció la incorporación del «Ahora Neumáticos», que permitirá comprar los días lunes y martes en hasta 12 cuotas sin interés, a partir de la semana próxima. Passalacqua señaló que más del 10% de las ventas minoristas se realizan a través de estos programas, y aclaró: «El porcentaje que no paga el consumidor, mayormente lo asume el Estado y la otra parte el banco como agente financiero».

En cuanto a la estabilidad financiera de la provincia, Passalacqua informó que Misiones mantiene una calificación de BB+ otorgada por la calificadora Moody’s. Esta calificación, explicó, es una referencia clave para los inversores, quienes evalúan los riesgos crediticios de una provincia, siendo bajos en el caso de Misiones debido a su bajo nivel de endeudamiento. A pesar de esta estabilidad, el gobernador enfatizó: «No tenemos intención de asumir deudas importantes que comprometan las finanzas. No vamos a gastar más de lo que ingresa».

El Gobernador también destacó el rol del Fondo de Crédito de Misiones, que en 7 años ha contribuido al crecimiento de más de 2 mil emprendimientos, con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. Para impulsar aún más el emprendedurismo, anunció que este año elevarán el monto máximo de crédito a 15 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses. Además, informó sobre la incorporación de la Fiduciaria Misiones y la constitución del Fondo de Garantía Público de Misiones (FOGAMI), en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como un instrumento financiero adicional para apoyar a los emprendedores de la provincia.

Protectores de la mayor biodiversidad del país

En otro tramo de su exposición, el gobernador Passalacqua dijo que cada uno de los proyectos que se llevan adelante en la provincia «da cuenta de nuestro cuidado y respeto a la naturaleza, por eso quisiera hacer hincapié en las políticas de conservación ambiental. Somos los protectores de la mayor biodiversidad del país, la provincia con más leyes sancionadas para el cuidado del ambiente. No lo digo solamente yo, lo pueden chequear cuando salgan de acá en el Chat GPT».

«Somos reconocidos por nuestra exuberante selva paranaense por todo el país; y ahora también por el propio Vaticano, donde este mes, invitados por el Santo Padre expondremos allí el caso de Misiones como ejemplo de cuidado ambiental», enfatizó.

El primer mandatario destacó que Misiones posee más de un millón y medio de hectáreas de bosque nativo y «un tercio de estos bosques está resguardado dentro de nuestro sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas».

«Por protegerlos, hemos adoptado tecnologías avanzadas, como imágenes satelitales, sensores remotos y drones, para monitorear y gestionar estos valiosos ecosistemas de manera efectiva y que, a su vez, fortalezcan la gran tarea que realizan nuestros guardaparques», reconoció.

«Un ejemplo que da cuenta de la exitosa política de conservación es la evidencia reciente de un ejemplar vivo de águila harpía, que tras 20 años se logró detectar en pleno vuelo en nuestro monte nativo. En términos generales, la presencia de este depredador supremo requiere grandes extensiones de selva bien conservada para vivir».

Por último, anticipó que «uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a impulsar este año a través del IMiBio es la creación del Corredor Biológico Internacional entre Brasil y Argentina (Misiones), que abarcará una superficie total de más de 3.000.000 de hectáreas. Un espacio que unirá bosques, parques, reservas, espacios naturales y ciudades. Esta institución es única en el país y los científicos que trabajan son misioneros», remató.