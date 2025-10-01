Mar del Plata. En medio de la adrenalina de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, acompañó a la delegación provincial y dejó un mensaje que trasciende lo deportivo: “El deporte incluye, es una gran escuela de valores. Va mucho más allá de ganar: es aprender a comportarse en la vida”.

La comitiva misionera está integrada por 385 representantes, entre atletas, entrenadores, médicos y coordinadores, que compiten en las 36 disciplinas oficiales y en cuatro promocionales, llevando el espíritu deportivo y cultural de la provincia a Mar del Plata.

El deporte como escuela de vida

Durante su visita, el mandatario destacó el valor humano de esta experiencia:

“Invertir en deporte es invertir en la sociedad, en mejores personas, en la comunidad. Compartir vivencias, más allá de los trofeos o medallas, refuerza valores esenciales”, sostuvo.

Passalacqua resaltó además el comportamiento ejemplar de los jóvenes misioneros, que en varias ediciones se hicieron acreedores de la Copa Juego Limpio, premio que distingue el respeto y la actitud solidaria en la competencia.

385 atletas, 36 disciplinas y un sueño compartido

La delegación misionera participa en deportes como atletismo, natación, básquet 3×3, judo, boxeo, rugby 7, freestyle, vóley, karate, e-sports, entre otros. Este año, los Juegos serán clasificatorios para los Sudamericanos Escolares 2025 en Asunción, Paraguay, en atletismo, tenis de mesa y natación.

Durante el recorrido, el gobernador saludó a jóvenes talentos como Serena Cabral, Thiago Amarilla y Dana Costa, y dialogó con referentes nacionales de lucha libre sobre la posibilidad de que Misiones sea sede de un torneo nacional en 2026.

“Un orgullo para Misiones”

Antes de retirarse, Passalacqua cerró con un mensaje a la delegación:

“Felicitó a los atletas, a sus familias y a todo el equipo que los acompaña. Son un orgullo para la provincia de Misiones”.

Con más de 8.600 jóvenes de todo el país en competencia, los Juegos Evita se consolidan como un espacio de integración, amistad y aprendizaje. Y Misiones, con su delegación completa, vuelve a ser protagonista.