El intendente de Dos de Mayo, José Luis Garay, quien transita por su segundo año de gestión dijo que más allá de que la pandemia cambió las expectativas que tenían, “podemos hacer una evaluación positiva de nuestro primer año”, sostuvo en una entrevista con ENFOQUE.

Marcó como puntos destacados en el 2020 la compra de un camión volcador tatú y el cierre de los cuatro trimestres con superávit fiscal.

Para la compra del camión volcador se invirtieron cerca de 10 millones de pesos. El municipio destinó 5,5 millones, sumado a otros 4 millones de un crédito provincial.

“Con la compra de esta máquina pudimos armar el equipo vial que hoy está trabajando de manera intensa en los más de 1.600 kilómetros de caminos terrados. Es una trama que hay que mantenerla de forma constantemente para que los productores puedan sacar la producción”, indicó Garay.

“También tenemos que decirlo porque es muy importante. Cerramos el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2020 con superávit fiscal, llevando todas las cuentas al mínimo posible como para mantener la operatividad, sin descuidar las cuestiones esenciales, como el tema salud”, observó.

En este sentido, dijo que la suspensión del transporte público hizo que el municipio se hiciera cargo del traslado de pacientes oncológicos, pacientes con diálisis o que tenían alguna enfermedad complicada, a los hospitales de Oberá y Posadas.

En lo que respecta al trabajo para este año, consideró que “las perspectivas son mucho más interesantes”.

Destacó la continuidad de las obras del Parque Termal, el asfaltado de treinta calles empedradas e iluminación -a través de un convenio con Vialidad Provincial-, la construcción de un Playón Deportivo en el Kilómetro 44 a través de la Unidad Ejecutora Provincia (UEP) y la expectativa de iniciar la construcción de la Escuela 870. “Estamos trabajando con todos los barrios a fin de darles mejora de calidad de vida a los vecinos”, enfatizó.

En cuanto al empleo, vinculado este con la educación, Garay dijo que entienden que “una de las cuestiones que más necesita la gente para insertarse en el mercado laboral es la capacitación, entonces estamos con distintos cursos a través de la Oficina de Empleo, pero también estamos con la Subsecretaría de Educación Técnica, con las Aulas Talleres Móviles, dictando cursos de electricidad, cursos de instalaciones sanitarias, cursos que son muy importantes porque tienen certificación del INET. Vemos que hay una participación muy entusiasta de chicos muy jóvenes, y eso nos pone muy bien”, observó.

“También se han dictados cursos a través de la Universidad Popular de Misiones. Ahora inauguramos el Aula Maker, muy equipada, donde hemos hecho una inversión importante. Estamos muy agradecidos a las autoridades de la Escuela de Robótica. Desde el municipio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este tipo de acciones y políticas”, enfatizó.

Respecto a la demanda de los vecinos una vez asumido la intendencia, Garay señaló que “no había un pedido puntual, eran todos pedidos generales. El tema de mantenimiento de caminos va a estar hoy y el último día de la gestión. Sí había una demanda de que hacía años que no hacía empedrado, hacía años que no se hacía cordón cuneta, hacía años que no se avanzaba con la limpieza de determinados lugares y era una demanda contenida, pero el vecino lo venía expresando en la campaña y fue lo primero a lo que nos abocamos”.

“Pero también tuvimos un período de seis meses en el que tuvimos que acomodar toda la situación fiscal municipal. Y hoy tenemos superávit. No gastamos más de lo que no tenemos. Estamos en condiciones de brindar respuestas al vecino”, aseguró.

Garay también se refirió al acompañamiento que recibió, y recibe, por parte del Gobierno provincial. En este sentido manifestó que “la relación que tengo con el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) es excelente, también con gran parte del gabinete. Todo el gabinete respondió a nuestros pedidos en este tiempo, han venido al municipio y se han interesado en las problemáticas que les fuimos planteando. El acompañamiento del Gobernador es muy bueno. Tenemos las mejores expectativas para adelante”.

Elecciones de medio término

Consultado sobre los comicios provinciales del 6 junio, el jefe comunal de Dos Mayo sostuvo que las elecciones de medio término siempre fueron complejas para el partido gobernante, “nunca es simple y fácil y más con gobernantes que han estado mucho tiempo en el gobierno. Le pasa al Frente Renovador en la provincia, me pasa a mí en el municipio, pero creo que para las elecciones estamos bien. No podemos esperar el resultado del 2019 donde la Renovación en la suma de los sublemas saca el 95% de los votos. Eso podríamos decir hoy es difícil. Pero sí creo que vamos a tener un muy buen resultado electoral para la Renovación, entendiendo siempre la elección de medio término. Son elecciones muy particulares, muy distintas”.

Garay dijo que siempre plantea que la política es una cuestión de expectativas. “Uno nunca vota al gobernante por la obra que le hizo el día anterior, vota por lo que puede ser para adelante, pero el votante siempre mira el día anterior, porque el día anterior le dice lo que puede hacer ese gobernante para adelante. Y la Renovación desde 2003 a la fecha ha tenido una sucesión de buenos gobiernos. Podemos cuestionar algunas cosas, pero la Renovación ha sido una sucesión de buenos gobiernos”, aseveró.

“Austeridad fiscal, tener las cuentas en orden, el poder seguir día a día avanzando con recursos provinciales, aún cuando Nación está en un parate generalizado porque está atendiendo otras cuestiones que se están desbordando, es algo muy destacado de nuestro gobierno provincial”, marcó.

Y agregó que “más allá de que hay quienes no está de acuerdo con esta política de gobierno, y que siempre le va a encontrar una situación que no le va a gustar y va a estar opinando en contra, en general el ciudadano misionero ve que las cosas se hicieron bien en todos estos años. Entonces mira hacia atrás y proyecta hacia adelante, y ahí es donde entiendo que esa sucesión de buenos gobiernos nos permite avizorar un resultado electoral que, dentro de las elecciones de medio término, va a ser bueno para la Renovación”.