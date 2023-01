El presidente Alberto Fernández pidió este jueves perseguir la «utopía de la igualdad social», sostuvo que «hoy Argentina es un país en el que los únicos privilegiados son los jueces» y afirmó que, siguiendo el ejemplo de Eva Perón, su Gobierno trabaja para hacer un lugar «donde los niños y las niñas sean tratados como sujetos de derecho».

El jefe de Estado se pronunció de ese modo al anunciar la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y niñas sin cuidados parentales y la recuperación edilicia del Instituto Saturnino Unzué en la ciudad de Mar del Plata, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el canciller Santiago Cafiero y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

«Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños, hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces. Pero vamos a ser un país donde los privilegiados sean los niños y las niñas para que sean sujetos de derecho», explicó Fernández.

La actividad se realizó en los jardines del ex Palacio Unzué, edificio marplatense recuperado parcialmente durante el gobierno de Néstor Kirchner como espacio para las niñeces y que, según las palabras del Jefe de Estado, «estuvo abandonado a la buena de Dios» durante la administración de Mauricio Macri.

Fernández comentó que la medida adoptada hará posible que cerca de «9 mil chiquitos y chiquitas» que están alojados en instituciones de cuidado perciban la AUH más allá de su situación parental.

«Lo que estamos haciendo, tiene una sola palabra, estamos haciendo justicia. Si alguien piensa que estamos gastando plata, miren, soy feliz de gastar la plata en la justicia social, no hay nada más lindo que gastar la plata en darle igualdad a los argentinos y argentinas», dijo el Presidente en uno de los fragmentos más aplaudidos de su intervención.

Fernández reiteró que aunque «algunos dicen que en política todo es lo mismo», hay diferencias entre los modelos en pugna. «Algunos piensan que así es la vida. Alguno se animó a decir que pobres hay en todos lados, que tenemos que acostumbrarnos. Nada más indecente que animarse a convivir con la pobreza. La pobreza es, para aquel que abrazó la política, un permanente reclamo al alma para terminar con la injusticia», remarcó.

Previamente, el Presidente había repasado una serie de obras que el Gobierno nacional realiza en la ciudad balnearia, entre las que destacó la recuperación de los hoteles sociales de Chapadmalal y la restauración patrimonial de «La Casa sobre el Arroyo», una construcción diseñada por Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge, que se encontraba en estado de abandono.

«Tenemos que seguir con el Espacio de la Memoria del Faro, tenemos que poner en valor otra obra arquitectónica que en el mundo es única y que está abandonada que era la vieja confitería Ariston. Es incomprensible, los marplatenses no lo advierten, eso es riqueza de sus ciudades, riqueza cultural de la Argentina. Vamos a seguir trabajando para que Mar de Plata sea cada día más feliz y haga más feliz a cada argentino y cada Argentina», añadió.

El mandatario recordó también que es parte de una generación que «padeció la dictadura», que abrazó la «utopía de la democracia» y que es hora de que se ponga «por delante, otra utopía, la utopía de la igualdad social».

«Por más que nos digan que vivimos en un país de cuarta, vivimos en un país maravilloso. Tenemos los mejores hombres y mujeres. Pese a quien le pese», concluyó el mandatario.

La ministra Tolosa Paz, por su parte, dijo que la medida de la AUH «puede parecer una medida pequeña» pero que, en realidad, hace que se «amplíe» y llegue a «9.000 pibes y pibas» y «consolidar» el «pleno ejercicio de los derechos».

En esa línea, hizo especial mención a los cuidadores que están al frente de los hogares, «los que cuidan a los chicos, los alimentan, los visten, los educan».

«A los que no dudan un minuto a la hora de tener que darles el remedio a las 3 de la mañana, pues bien el Estado, la máxima autoridad, toma la decisión de darles la responsabilidad conjunta de que esos pibes mientras vivan en esos hogares van a ser parte del sistema de contención de las infancias», dijo la funcionaria.

Asimismo, apuntó a «quienes piensen que se está invirtiendo un dinero innecesario» y les dijo: «Abran el corazón, visiten los hogares y abracen a los pibes».

Por su parte, Raverta hizo mención especial al momento del surgimiento de la AUH y afirmó que en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se «creó esa maravillosa agenda de niños y niñas felices».

«Quedó una Argentina atrás. Había nenes y nenas que no podían vivir con su familia porque no tenían con qué alimentarse, cómo ir a la escuela. Esa Argentina quedó atrás cuando, no importara donde nacían esos nenes y esas nenas, de cualquiera de los barrios de nuestra ciudad y de cualquiera de los lugares más humildes de la Argentina tuvieran garantizado un plato de comida», destacó.

A su turno, el ministro Katopodis hizo referencia a la recuperación del edificio del Unzué y destacó la importancia de lo simbólico de esa y de otras obras que lleva adelante el Gobierno nacional.

«A la salida de la pandemia, después de que construimos hospitales, después de que cuidamos a cada argentino y a cada argentina (salimos) a reconstruir, a arremangarnos y a reconstruir este país», dijo.

Fuente: Télam