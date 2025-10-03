Cada primer viernes de octubre, el mundo celebra el Día Mundial de la Sonrisa, y este año la fecha cae el 3 de octubre. ¿Por qué sonreír es más que un gesto de amabilidad? La ciencia y la historia nos dan varias razones.

Origen de la celebración

El símbolo de la sonrisa que todos conocemos, la «Smiley Face», fue creado por Harvey Ball, un diseñador gráfico estadounidense, quien quería levantar el ánimo de los empleados de una compañía. Desde entonces, su legado sigue vivo gracias a la Harvey Ball World Smile Foundation, que promueve la alegría y la solidaridad alrededor del mundo.

5 razones por las que sonreír cambia tu vida

Mejora tu estado de ánimo: Sonreír libera endorfinas y serotonina, ayudando a reducir el estrés y sentirte más feliz. Es contagiosa: Una sonrisa genera un efecto dominó: los demás también sonríen, creando un ambiente positivo. Fortalece tus relaciones: Comunica confianza y empatía sin necesidad de palabras. Es gratis y poderosa: No cuesta nada, pero tiene un impacto enorme en tu bienestar y el de quienes te rodean. Aumenta tu seguridad personal: Sonreír mejora tu lenguaje corporal y proyecta seguridad y cercanía.

Cómo celebrar el Día Mundial de la Sonrisa

Realiza pequeños actos de bondad y comparte alegría con quienes te rodean.

Usa las redes sociales para difundir mensajes positivos, imágenes o videos con hashtags como #WorldSmileDay o #DiaMundialDeLaSonrisa.

Recuerda que sonreír no solo cambia tu día, sino que también puede iluminar el de alguien más.