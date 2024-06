El gobernador Hugo Passalacqua congregó el viernes a los 78 intendentes en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Entregó fondos provinciales a los municipios, presentó grandes avances en materia vial, infraestructura urbana, viviendas y políticas sanitarias en beneficio de las 78 comunas. El jefe del Ejecutivo Provincial manifestó que estas medidas «son el primer paso» para la continuidad del desarrollo de la provincia y que mediante tales acciones «hoy arranca Misiones».

Passalacqua aseguró que la entrega de fondos a los municipios es una decisión que toman con firmeza a pesar de la difícil situación económica por la fuerte caída de la recaudación, con el objetivo de comenzar a movilizar la obra pública.

«Venimos haciendo un esfuerzo gigante para aumentar los sueldos y sostener las fechas de pago, pero el gran golpe vino por el lado de la obra pública y eso a mí me dolió muchísimo porque cuando pienso en obra pública, no pienso en el gran empresario, pienso en los albañiles, electricistas, plomeros y en esas 50 mil personas que forman parte de la obra pública y que quedaron totalmente desamparadas. Entonces nuestra vocación es que ese sector se vaya reactivando nuevamente», expresó.

«Muchos demonizan la obra pública, pero en mi opinión son claves para el desarrollo de una comunidad, desde puentes hasta escuelas y centros de atención de salud. Por eso resolvimos descentralizar los recursos para que los municipios los ejecuten a voluntad y necesidad y, después rindan, por supuesto», señaló. Así, agregó, «hoy estamos dando un primer y gran paso de movilización de todo ese sector que pagó un gran costo por la situación actual».

Además, destacó y agradeció el compromiso de los intendentes e insistió que hoy más que nunca deben seguir cumpliendo el rol de recorrer el interior de los municipios y seguir cerca de la gente. «No hay provincia en el país que tenga el sembradío administrativo de municipios tan repartidos como tiene la provincia de Misiones. Nosotros tenemos 78 municipios en vía 79 y a cada uno le damos la misma importancia», aseguró.

Sobre la vigencia del Plan Techo, puntualizó que «es una solución habitacional que hace 20 años empezó como una locura y terminó siendo un gran suceso. Y hoy consideramos que es importante sobre todo para los sectores más humildes de nuestra población, hacer el esfuerzo de volver a poner en vigencia el Plan Techo». Inclusive, admitió su satisfacción «porque siento que por fin empieza a andar esta maquinaria gubernativa por el bien de la gente. Me carcomía la cabeza quedar reducido a un Gobierno que únicamente se dedica a pagar sueldos. A mí eso me daría mucha tristeza porque sé que las demandas de las obras son muchísimas».

En este sentido, reveló que está próximo a viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para que se “movilice el dinero para poder terminar obras nacionales que quedaron inconclusas en más de la mitad de los municipios misioneros”.

«Hoy tengo, no la impresión, sino la certeza de que empieza un segundo periodo de este año. Primero fue un periodo agreste, árido, tristón, gris y aunque sigue habiendo mucha incertidumbre por la situación económica nacional, Misiones tiene sus particularidades, nosotros somos un esquema con pensamiento propio», aseguró. Bajo lo misma premisa, dejó en claro que, «lo que el presidente (Javier Milei) plantea sobre no quemar el déficit fiscal me parece muy bien, nosotros lo venimos haciendo hace 20 años y por eso hoy podemos asumir este tipo de iniciativas que no ocurren en otras provincias, como la de empezar a reactivar la obra pública o pagar a términos los sueldos. Y todo esto porque hemos sido muy consecuentes y muy firmes en que si entran 100 salen 100, no 110 o más».

Hacia el final, el gobernador adelantó que desde el Estado provincial están trabajando en un plan para ayudar a los municipios en la compra de maquinarias viales necesarias para mejorar caminos de tierra. Anticipó que a fines de agosto habrá novedades. «Sé que es un reclamo justo y muy necesario en una provincia minifundista, con cerca de 70 mil km. de caminos vecinales y caminos terrados», señaló.

«Hoy somos portadores de buenas noticias desde el comienzo de la movilización de la obra públicas, el plan techo para las familias y tantas otros planes en los estamos trabajando y que próximamente presentaremos, porque son tiempos difíciles, pero vamos a rebuscarnos para seguir adelante como siempre lo hizo Misiones», puntualizó.

En el acto estuvieron presentes, ademàs, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro de Salud Héctor González, el presidente del IPRODHA Juan Carlos Pereira; el presidente de la DPV Sebastián Macías; el ministro Coordinador del Gabinete Héctor Llera, y la presidenta del Parque del Conocimiento Claudia Gauto junto a los jefes comunales de mayoría de los municipios de Misiones.

Distribución de fondos

En detalle, la suma total destinada a diversos proyectos municipales asciende a $628.960.394. En este evento, se asignaron $20.316.658 del fondo vial que se distribuirán entre todos los municipios para mejoras en infraestructuras viales. Además, se entregaron fondos con la Dirección Provincial de Vialidad por un total de $59.034.696, destinados a proyectos de cordón cuneta y empedrado en 39 municipios. También, se entregaron fondos del IPRODHA, asignando $459.253.369 para cordón cuneta y empedrado en 59 comunas. Adicionalmente, se entregaron fondos de atención primaria de la salud, destinando $90.355.670 a 20 municipios con el objetivo de mejorar los servicios de salud primaria.

Plan Techo

En el mismo acto, se oficializó el lanzamiento del Plan Techo, anticipado en el discurso del Gobernador el 1° de Mayo. Durante esta primera etapa, los municipios de Arroyo del Medio, Colonia Alberdi, Colonia Aurora, Dos Arroyos, Fachinal, General Alvear, General Urquiza, Pozo Azul, Puerto Piray y San Pedro recibirán los planes correspondientes. Los restantes municipios recibirán los planes de forma progresiva en las próximas semanas.

El Plan Techo consta de la entrega de insumos que los municipios deben retirar de los depósitos del IPRODHA. Los municipios, con sus propios recursos y personal, se encargará de la instalación de los techos a los beneficiarios. Este programa prevé la entrega periódica de los beneficios a los municipios, siempre y cuando se realice la rendición de cuentas de las instalaciones realizadas. Además, se contempla un refuerzo de unidades para los municipios con mayor población.

Programa para la compra de maquinaria vial

En el mismo evento, se comunicó que un programa de equipamiento vial para municipios se está poniendo en marcha, con acuerdos en curso con empresas para la cotización de maquinaria vial. La información necesaria, como el modelo de ordenanza y la nota requerida, está siendo proporcionada a los municipios para que puedan acceder al crédito del fondo correspondiente.

El Ministerio de Hacienda destacó que estos créditos tienen una tasa de interés baja, aproximadamente del 22% anual equivalente a un 80% de la Tasa Badlar que fija el BCRA, y se pagan en un plazo de 24 a 36 meses, lo que los hace accesibles para los municipios. Además, se mencionó que se están evaluando opciones de maquinaria vial, con costos que varían entre 150 y 250 millones de pesos, que los municipios pueden pagar en 24 a 36 cuotas. En esta fase inicial, se está trabajando con 30 municipios, enfocándose en aquellos que no han recibido apoyo en los últimos tres años.