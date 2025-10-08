Un coatí que sufrió un atropellamiento, loros que fueron entregados voluntariamente por sus antiguos dueños, un tucán y una tortuga que vivieron como mascotas ilegales… Todos ellos regresaron a la libertad que nunca debieron perder. En una jornada cargada de emoción y compromiso, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, junto a la Fundación Ohana y la colaboración de la Policía de Defensa del Ambiente, devolvieron a la selva misionera a animales silvestres que habían sido víctimas del mascotismo, accidentes y tráfico ilegal.

La liberación se llevó a cabo en el Parque Provincial Salto Encantado, un entorno natural que ahora recibe nuevamente a estas especies con la promesa de un hogar seguro. Entre los protagonistas se encontraban dos coatíes: uno rescatado tras un atropellamiento en Oberá, que necesitó tratamiento especializado por una fractura en la cabeza, y otro que había sido retirado del mascotismo. También volvieron a su hábitat natural dos loros Maitaca, cuya historia refleja el poder de la concientización: fueron vendidos como mascotas por habitantes de una aldea, pero al conocer el trabajo de la Fundación Ohana, decidieron entregarlos voluntariamente para su rehabilitación y reinserción. La lista de liberados se completó con un tucán y una tortuga, ambos rescatados de la vida como animales de compañía ilegal.

El Ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, y el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied, acompañaron la jornada junto al personal de la Dirección de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, celebrando el trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Fernando Piesco, representante de la Fundación Ohana, resumió la emoción del momento: «Celebramos el cierre de este proceso en conjunto. Es un trabajo mancomunado para devolver estos animales a su ambiente. Algunos provienen del mascotismo, otros de atropellamientos o del tráfico ilegal. Se les devuelve la dignidad. Es realmente emocionante verlos regresar a sus lugares».

Piesco también destacó la importancia de la colaboración: «Trabajamos de manera coordinada con Ecología y la Policía de Defensa del Ambiente para actuar rápidamente. Cuanto antes intervenimos, más eficiente es la recuperación de los animales y más fuerte es su regreso a la vida en libertad».

Entre la selva y los cantos de los pájaros, la jornada cerró con un mensaje de esperanza: cada liberación no solo representa la recuperación de una vida, sino un recordatorio de que la protección de la fauna es un deber de todos. Cada animal que vuelve a su hogar natural es una victoria para la biodiversidad y una llamada a respetar la vida silvestre.