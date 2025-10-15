En un momento en que la sociedad reclama autenticidad y compromiso real, el presidente de la Legislatura y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, llamó a recuperar la confianza en la política desde la cercanía, el trabajo y la defensa de los intereses misioneros.

En medio de un clima social donde la desilusión y la distancia con la política son moneda corriente, Oscar Herrera Ahuad volvió a poner el foco en lo esencial: la gente. Durante su visita a San Javier, el presidente de la Cámara de Representantes y candidato a diputado nacional dejó un mensaje que resonó con fuerza:

“Nosotros defendemos una sola camiseta: la de Misiones.”

El encuentro con militantes y dirigentes locales se desarrolló en un ambiente cargado de reflexión y de pertenencia. Agradecido con el intendente Matías Vilchez, Herrera Ahuad destacó la importancia de la unidad, pero sobre todo de la coherencia y la empatía en la política.

“Quiero agradecer a todos los dirigentes de San Javier, siempre comprometidos. Esta generosidad de Matías es una señal muy profunda de lo que vivimos como renovadores”, expresó.

Política con raíz y propósito

En tiempos en que muchos ciudadanos sienten que la política se alejó de la gente, Herrera Ahuad propuso volver al origen:

“Si uno se aleja de la política y se olvida de sus raíces, es muy difícil después mirar hacia atrás y no sentir que le fallamos a todo lo que tenemos.”

El dirigente subrayó la necesidad de que Misiones tenga una voz fuerte y honesta en el Congreso de la Nación. “No se trata de ocupar bancas, se trata de representar con convicción los intereses de los misioneros”, sostuvo, remarcando la importancia de una representación sólida y comprometida frente a los desafíos nacionales.

Producir, cuidar y crecer

Herrera Ahuad hizo hincapié en las economías regionales como motor del desarrollo misionero:

“Necesitamos defender nuestras producciones, mejorar la capacidad económica de nuestro pueblo. No se trata solo de salarios: se trata de fortalecer la matriz productiva que nos sostiene, que es la yerba, la industria, la chacra. Misiones vive de su esfuerzo.”

En un tono sereno pero firme, planteó que el desarrollo real solo es posible cuando la educación, la salud pública y el trabajo productivo crecen de manera conjunta. “No hay desarrollo sin equidad”, expresó.

Una política que se mida en hechos

Lejos de los discursos vacíos, el mensaje de Herrera Ahuad invita a repensar el rol de la política en un contexto de desconfianza generalizada. Habla desde la experiencia, pero también desde un lugar de autocrítica y compromiso, lo que le da un tono distinto dentro del panorama electoral.

Su frase —“Defendemos la camiseta de Misiones”— no busca solo aplausos, sino también provocar una pregunta en cada lector:

¿Qué significa hoy defender la camiseta de una provincia, de su gente, de sus valores?

En tiempos donde la política suele dividir, Herrera Ahuad propone reconstruir la confianza desde la acción, la cercanía y la identidad misionera.