El exgobernador recorrió San Antonio y reivindicó la «lealtad del pueblo». Aseguró que, si llega al Congreso, gestionará obras y mejoras «para los que siempre estuvieron».

El presidente de la Legislatura y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Oscar Herrera Ahuad, retomó su recorrido por el interior con una visita a San Antonio, donde encabezó un encuentro con militantes y vecinos. En un clima de cercanía, el exgobernador dejó frases que marcaron el pulso de su campaña.

«Este pueblo siempre me ha sido muy leal, y esa lealtad yo se la intento devolver siempre», dijo ante un grupo de simpatizantes, despertando aplausos y asentimientos. La frase, breve pero cargada de intención, resumió el tono de un acto en el que las palabras «presencia» y «reconocimiento» se repitieron más de una vez.

Herrera Ahuad explicó que su candidatura surgió casi de manera imprevista: «No hay que perder oportunidades, por eso cuando me dijeron que había una chance de ser candidato a diputado, dije sí», contó, planteando su desembarco en la escena nacional como una forma de «seguir ayudando a los intendentes y municipios».

Durante su discurso, volvió sobre uno de sus temas de campaña: la modernización de los pasos fronterizos. «En los últimos 10 años no escuché a ningún legislador decir: ‘Te cambio mi voto por el paso internacional abierto las 24 horas’. Yo lo voy a hacer», prometió. Según adelantó, ya prepara un proyecto de ley para incorporar esas obras en el Presupuesto nacional.

En otro tramo, el exgobernador marcó distancia de las campañas en redes sociales: «Podría hacerme un TikTok o un Instagram y conseguir una buena cantidad de votos, pero no. Siento la necesidad de venir a hablar con ustedes», dijo, en una defensa del contacto cara a cara.

También ratificó su apoyo a la universidad pública y a la salud gratuita, y cerró su intervención con una promesa puntual para el municipio: «Estoy seguro de que en los dos primeros años de gestión, San Antonio va a tener novedades importantes, porque los voy a ayudar y voy a estar al lado del Intendente, como siempre».

Antes de despedirse, dejó un mensaje final que sonó tanto a compromiso como a advertencia electoral: «Tenemos que llegar al Congreso con muchos votos, porque cuando pida la apertura del paso las 24 horas, quiero que me digan: ‘Tiene razón, tuvo el respaldo de todo San Antonio'».