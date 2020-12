El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, abordó la decisión del presidente de la Nación de vetar el artículo de la Ley de Presupuesto que delegaba en el Ejecutivo la creación de zonas aduaneras especiales en países con frontera internacional. En este marco, expresó que tomó al veto de las zonas aduaneras especiales como “lo tomaron todos los misioneros, con una desazón, porque teníamos muchas expectativas de que así sea, que esto se logre. Pero seguimos sin renunciar a la postura firme para instalar el tema en la agenda nacional”.

“Creo que, más allá de aquellos que decían que era muy difícil, afirmo que a mí me gustan los desafíos. Y el desafío era instalarlo en la agenda nacional y lo hicimos. No solo eso, sino que todos los misioneros trabajamos en conjunto para esto. No hubo uno en nuestra provincia que se oponga”, añadió el gobernador.

“Hemos trabajado para algo que queda en un antecedente histórico: Incluir en el presupuesto, votado por las dos cámaras que representan al pueblo argentino, que representan a la gente, esta inquietud de los misioneros. La gente de todo el país ha entendido que hay asimetrías y Misiones necesita un tratamiento diferencial para solucionar problemas. En Argentina, los problemas estructurales de la macroeconomía, de la inestabilidad de siempre, hace que los misioneros sean castigados. Por decisiones que influyen en nuestra provincia fronteriza con Brasil -la octava economía del mundo- y Paraguay”, explicó Herrera Ahuad.

Indicó que “era una posibilidad que la buscamos en este tiempo con mucha responsabilidad, con el acompañamiento de toda la sociedad, el arco político y empresarial. No pudo ser y siento la sensación de que todavía no logramos cumplir con este propósito que es muy necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, remarcó.

“Si tengo la satisfacción que todos los esquemas que hacen al pilar económico y social de Misiones han ayudado y aportado para que podamos instalar en la agenda nacional un tema de real importancia como este”, señaló.

Para finalizar, expresó el mandatario que “más allá del veto, y una lógica desazón por las expectativas, porque es un beneficio para todos los misioneros, reitero que hemos logrado que se discuta y se debata. Esto no puede quedar olvidado, vamos a redoblar el esfuerzo”.

“Nosotros simplemente somos transmisores de las inquietudes de nuestro pueblo y hemos logrado que se discuta y debata”, concluyó.