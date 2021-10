El gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió este martes con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y le entregó una carpeta con un paquete de obras, fondos y distintas leyes que benefician a la provincia de Misiones para que sean incorporadas en el tratamiento del Presupuesto 2022, proyecto que se comenzó a discutir este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Baja del Congreso.

Luego de la reunión, el mandatario expresó a través de su cuenta de Twitter que “planteamos a Sergio Massa con firmeza las demandas de los misioneros, obras de vivienda, energía, agua potable, infraestructura vial, zona aduanera especial, la contribución esencial para cuidar el medioambiente y la compensación por el atraso en fondos del consenso fiscal”.

Las cuestiones más relevantes del pedido del Gobernador misionero han sido puestas en la agenda por el Gobierno provincial y exigido recurrentemente a su par nacional: Zona Aduanera Especial para toda la provincia, reparación histórica por los servicios ambientales brindados por Misiones a todo el país, y la actualización de los montos pendientes por el Consenso Fiscal.

A estos tres puntos, se le agregó un paquete de obras para los 77 municipios de la provincia. En total, suman $ 283.000 millones adicionales a lo establecido originalmente en el proyecto de Presupuesto Nacional 2022.

La intención lógica del reclamo que hizo el Gobernador en nombre de todo el Frente Renovador es mejorar la participación de Misiones en los fondos y obras para el año próximo.

Cabe recordar que el proyecto original, que fue remitido por el presidente de la Nación al Congreso, ubica a la provincia en el último lugar del reparto de los beneficios.

En línea con lo expresado tanto en la campaña legislativa en curso como de manera histórica, la Renovación hizo pesar los intereses locales por sobre cualquier cálculo nacional y condicionó el voto favorable de los diputados “misioneristas” al Presupuesto 2022 a la incorporación de los mencionados pedidos.

“Nosotros no pertenecemos al bloque del Frente de Todos ni obedecemos mandatos partidarios nacionales, por eso no vamos a votar nada que no traiga beneficios para los misioneros”, sentenciaron desde el Frente Renovador.

El pueblo misionero ya conoce los principales reclamos de la Provincia al Gobierno nacional. Esto es así gracias a la insistencia y difusión de las problemáticas por parte del Gobierno provincial. Es más, uno de ellos -el principal- fue incorporado al Presupuesto aprobado para este año, pero vetado por el presidente Alberto Fernández.

La referencia es a la creación de una Zona Aduanera Especial en todo el territorio de Misiones. También se plantea la posibilidad de extensión de Zonas Francas habilitadas. De manera sintética, en caso de aprobarse, se deberán eliminar los impuestos nacionales: Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos, Bienes Personales; Créditos y Débitos Bancarios; Impuesto a los Combustibles.

Por el lado de las obligaciones, las empresas que accedan a estos beneficios deberán generar puestos de trabajo, capacitar los recursos humanos, incorporar tecnología, incrementar los niveles de producción, y reinvertir el 50% de las utilidades en la provincia.

Otro de los puntos fue presentado recientemente por el titular de la Cámara de Representantes de Misiones, Ing. Carlos Rovira, y significa la contribución esencial que realiza Misiones hace décadas a la preservación del ambiente en general, contando con el 52% del total de la biodiversidad del país, y de la selva paranaense en particular. El Estado provincial reclama una reparación histórica a través de la creación del “Fondo de Contribución Especial de Cambio Climático 2050” de $ 114.000 millones “para hacer sostenible la conservación de la selva misionera por cuyos servicios ecosistémicos se ven beneficiadas el resto de las Jurisdicciones”.

El tercer reclamo urgente que elevó Herrera Ahuad es que la Nación transfiera “de manera íntegra, en un plazo no mayor a 90 días de sancionado el presupuesto “las diferencias resultantes desde el año 2019 al 2021 del monto por la compensación establecida en el título II del Consenso fiscal” aprobado en 2017.

Finalmente, el mandatario insistió por múltiples obras para los 77 municipios misioneros. Entre las más relevantes para que se desarrollen en Misiones durante 2022 se encuentran: al menos 5.000 viviendas, una docena de hospitales nuevos, líneas eléctricas de 500Kv, 132Kv, 33Kv y 13,2Kv en diferentes puntos de la provincia; redes de agua potable, acueductos y perforaciones en unos 20 municipios, saneamiento ambiental y cloacas en una decena de comunas, unas quince terminales, obras en rutas provinciales y nacionales, alrededor de 35 escuelas de todos los niveles, pavimento en todos los pueblos, cinco centros de tratamiento de adicciones, comisarías, tres unidades penales, alumbrado público en unos 25 pueblos y estaciones de paneles fotovoltaicos para generar electricidad.