En un encuentro realizado en el Club Legislativo, el presidente de la Legislatura Provincial y candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador, Oscar Herrera Ahuad, se reunió con agrupaciones de combatientes de Malvinas de toda la provincia. Allí reafirmó su compromiso con la justicia social, los derechos adquiridos y las políticas de Estado.

“Esta es una asamblea de compromiso, para ustedes, para mí, para el presente y el futuro”, expresó Herrera Ahuad, destacando la importancia del encuentro.

El candidato subrayó la necesidad de que la política vuelva a acercarse a la sociedad: “En un tiempo difícil como este me gusta reunirme con la ciudadanía, mirar a los ojos y asumir compromisos reales”, aseguró. Entre sus promesas, destacó la defensa de la salud, la educación pública, los jubilados y las personas con discapacidad.

En un mensaje claro sobre su visión de gestión, señaló: “Conozco muy bien la gestión pública y Argentina necesita personas con experiencia que comprendan los problemas de cada provincia”. También advirtió sobre lo que considera un retroceso en derechos a nivel nacional: “La motosierra está pasando por todos lados, llevándose derechos y dignidad. La política debe estar al lado del pueblo en estos momentos”.

Compromiso con los excombatientes

Misiones es una de las provincias pioneras en reconocimiento a los excombatientes de Malvinas, otorgando pensiones honoríficas mensuales y vitalicias. Herrera Ahuad fue enfático: “No voy a permitir que se vulneren los derechos que ustedes pelearon con tanto esfuerzo”.

Además, destacó la apuesta de su gobierno por los derechos humanos y la justicia social: “No son un gasto, son una inversión en el espíritu guerrero de cada combatiente”. Cerró asegurando que buscará extender el mismo reconocimiento a nivel nacional: “Mi compromiso es lograr que todos los excombatientes de Argentina reciban un trato justo y equitativo”.