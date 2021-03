Con más de 6 mil estudiantes inscriptos en Posadas y nuevo edificio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó en la tarde de este miércoles el acto de inició del ciclo lectivo de la Escuela de Robótica de Misiones, y desde allí celebró que la provincia pueda brindar a los estudiantes la posibilidad de incorporar conocimiento tecnológico a través de la educación disruptiva. Durante la recorrida, realizada junto al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, descubrió la placa conmemorativa, compartió con los estudiantes la emoción del regreso a la presencialidad y se interiorizó sobre proyectos de los alumnos que se presentaron en la ocasión.

“Esta Escuela de Robótica es el verdadero ejemplo, es desde su nacimiento un esquema disruptivo”, remarcó el mandatario. Dio cuenta también que la iniciativa tiene un “gen diferente, en un sistema educativo diferente, que busca la incorporación de nuestros jóvenes a nuevos ámbitos de enseñanza y aprendizaje”. Asimismo, enfatizó el papel del ingeniero Carlos Rovira en la creación de la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y el Silicon Misiones, y se lo agradeció en nombre de todos los misioneros. En la misma línea, lo destacó en la aplicación de “el pensamiento, la visión estratégica de la política en la conducción de un espacio político que es la Renovación”.

“Muchas veces me preguntan hasta dónde vamos, hasta dónde podemos llegar, esto puede llegar hasta donde la creatividad de la mente mágica y el pensamiento lógico den pie, hasta el último milisegundo antes de expirar. Podemos crear toda la vida, no hay edad para crear” sostuvo durante su intervención. En ese aspecto, agregó que “la cultura de nuestros pueblos globalizada va exigiendo un poco más y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Porque las herramientas en Misiones, con educación disruptiva, las herramientas de la tecnología y la educación a distancia están disponibles para todos los misioneros y para muchos que no son misioneros”. Y adelantó que el próximo año estarán inaugurando el edificio del Silicon Misiones, ya que estará gran parte de su construcción finalizada

Aulas maker en todas las escuelas de Misiones

Durante su intervención, el Gobernador reivindicó “la política misionera, el Misionerismo en todo su dimensión, en toda la provincia”. En cuanto a la Escuela de Robótica ponderó su papel que va más allá de “ser una obra magnifica de la arquitectura, esto irradia a los 77 municipios de la provincia de Misiones. Por eso decidimos que cada escuela que se construya, en cada municipio, va a tener un aula maker”. Así, informó que “los jóvenes de otros lugares de la provincia tienen acceso a lo que nosotros hoy estamos viendo, nuestras comunidades pueblos originarios tienen acceso a esto. Es público, se absorbe con los recursos del Estado provincial, con los recursos de todos los misioneros y nosotros se lo devolvemos a los misioneros. Esto es capacidad de poder formarse y desarrollarse e incluir”.

Además, recalcó que con una sencilla inscripción los niños y jóvenes misioneros pueden acceder a todas estas iniciativas innovadoras. «Así es el pensamiento misionero, no vamos a resignar el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia aun en las peores condiciones que viva la humanidad, porque nosotros nos debemos al 42% de jóvenes que en la construcción de la política pública deben estar insertos y tener un norte, y somos nosotros los responsable de generar ese camino».

Inclusive, aseguró que “venimos a reivindicar ese compromiso desde el Gobierno Provincial de seguir acompañando a las políticas públicas en ese equilibrio que permite la gobernabilidad, que nos da un tránsito seguro, que nos da la posibilidad de consultar siempre y tomar las decisiones en conjunto para equivocarnos lo menos posible”.

En su discurso explicó que en la escuela está asegurada la posibilidad del cursado virtual, como también existe seguridad sanitaria y académica para poder cursar presencialmente. Finalmente, con esa certeza, abrió oficialmente el ciclo lectivo de la Escuela de Robótica de Misiones. Todo con el compromiso de siempre, de seguir la vía de “la construcción colectiva y en seguir apostando, acompañando en toda la provincia este modelo que es nuestro. Un modelo que nació en cada uno de los misioneros”, recalcó, refiriéndose al modelo misionerista e inclusivo enfocado en el crecimiento y desarrollo de toda la provincia.

Por otro lado, en la inauguración también se oficializo el convenio de colaboración entre la Escuela de Robótica y la empresa española Bumerania Robotic España, una agencia de robótica e inteligencia artificial.

En la ceremonia también estuvieron presentes el viegobernador, Carlos Arce, el ministro de Educación, Miguel Sedoff; junto al resto los ministros del gabinete provincial; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el vicepresidente de la Cámara de Representante, Hugo Passalacqua acompañado de todos sus pares del bloque de la Renovación, los diputados nacionales Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori. Además, se sumaron los responsables de la puesta en marcha de la iniciativa, la subsecretaría de Educación Disruptiva, María Sol Marín; coordinadora de la Unidad de Gestión de TIC, Soledad Basualdo; la directora de la Escuela de Robótica de Misiones, Solange Schelske y miembros de la comunidad educativa de la institución y funcionarios políticos de Misiones.

La escuela, sus nuevas instalaciones y la Red Maker

La Escuela de Robótica, una iniciativa de la Cámara de Representantes y la primera pública y gratuita del país, inicia las clases con más de 6.300 estudiantes preinscriptos, de los cuales 4.200 son preinscriptos de años anteriores, tanto los que cursaron de manera presencial como de manera virtual en 2020 por pandemia . En cambio, los otros 2.100 son preinscritos nuevos que cursarán por primera vez. La particularidad de este año es que cada uno de los preinscriptos podrá optar por elegir si cursará de manera presencial (bimodal) o de manera 100% virtual.

Otra particularidad de este año es la puesta en marcha de la Red Maker para llegar a más puntos de la provincia. Este año funcionarán y darán clases en 58 Espacios Maker, 57 en el Interior y uno en Posadas que funcionará en el Polo Tic. En estos espacios arrancarán las clases de manera virtual todos y se irá habilitando la presencialidad por etapas. La proyección es llegar a los 77 municipios de la provincia para el año 2022.

En cuanto a las nuevas instalaciones forman parte del programa de concreción edilicia para la Escuela de Robótica, ubicada sobre la avenida Gobernador Roca de Posadas. Desde un área pedagógica con 4 aulas ubicadas en el 1º y 2º piso pensadas como espacios flexibles, otra área de servicios y una área expansión con un patio cubierto.

La nueva construcción se implementa en forma “L”, algo que permite la configuración edilicia tipo “claustro” o “patio central reforzando el concepto educativo, logrando así una apertura y conexión visual- espacial con la aulas existentes. De esta forma, se logró un edificio abierto a la comunidad, estableciendo diferente accesos, con distintos grados de jerarquía, permitiendo la permeabilidad interior – exterior, pero correctamente independizados para no entorpecer el funcionamiento propio del establecimiento. Además, cuenta con un jardin vertical con especies nativas, que cumple una función termoreguladora para el edificio, y posee un sistema de riego inteligente

Pandemia, oportunidades y educación disruptiva en conferencia

Al cierre del acto inaugural, se realizó una conferencia de prensa en la que el Ing. Carlos Rovira, el gobernador Oscar Herrea Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce respondieron a los requerimientos de la prensa y se explayaron sobre la situación de la provincia, los efectos de la pandemia, las políticas públicas que la Renovación lleva adelante en materia de salud y educación y la vigencia de Misionerismo en los 77 municipios.

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, se refirió inicialmente al paradigma pedagógico educativo vigente en Misiones y aseguró que “esto es único en el país y poco hay en Latinoamérica”, en referencia a la Escuela de Robótica en plena apertura de ciclo. Tras lo cual hizo referencia a que no hay cosa más impactante que la realidad, y “esta es nuestra realidad”. Enfatizó que “es conmovedor y extraordinario este presente en Misiones, hay que protegerlo, cuidarlo, con inteligencia, con bondad, con concordia”.

Más adelante Rovira destacó que “el único remedio para esta pandemia es el saber, el aprender, el conocimiento”. Habló de un tiempo y un espacio en el que no hay cabida para los individualismos, el docente debe ser reemplazado de la dictadura del conocimiento a la hegemonía del consenso de trabajo en equipo, que es el que guía en el conocimiento a los niños, es una estricta realidad en Misiones, y aquí está, contra esto caen todas las palabras”. Auguró que “lo mejor y lo más importante que podemos hacer por nuestras nuevas generaciones es darles educación, el aprendizaje, aprender es el verbo más importante para comprender lo que viene después”.

Tras elogiar las dupla que conforman el Gobernador y el Vicegobernador como un gabinete sanitario que da tranquilidad, reflexionó sobre “las visiones y políticas estratégicas que llevamos adelante en Misiones, son diligentes, eficientes, y por eso nos permitimos este presente, calificando a la salud y a la educación en Misiones como ejemplares en el país “y que nos permiten vivir de una manera diferente”

Por su parte, el Gobernador habló de las estrategias para retener los talentos formados en la educación disruptiva, indicó que el camino se está transitando con el Silicon, con incubadoras de empresas que generen esos espacios para los jóvenes formados bajo esta pedagogía, para que vayan teniendo su lugar y allí puedan explotar sus capacidades al máximo, porque “el desafío es que los jóvenes sean su propia empresa, capaces de desarrollar su potencial y administrar su propio emprendimiento”.