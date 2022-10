El gobernador Oscar Herrera Ahuad participó este jueves en la apertura del Workshop ‘Transformando el Aula desde la Educación Disruptiva’, un evento sobre educación disruptiva, destinado a docentes de toda la provincia que tuvo lugar en la Sala Eva Perón del Centro Convenciones.

La jornada contó con disertaciones de especialistas, áreas lúdicas y escenarios. Fue un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias del que participaron cientos de docentes de forma presencial y más de 3.500 vía streaming.

En la oportunidad, el mandatario provincial valoró el compromiso de los educadores para incorporar herramientas que favorecerán a los y las estudiantes misioneras. En la misma línea, apreció el crecimiento y el desarrollo de la educación disruptiva en la provincia en los últimos años, en especial su nivel de demanda en las escuelas del interior. Resaltó el papel de la creatividad de los estudiantes que puede expresar al máximo su creatividad mediante este tipo de iniciativas.

Remarcó también que todas las escuelas que se planifican y se construyen ya incorporan un espacio maker. Al mismo tiempo, destacó que también dotaron de herramientas disruptivas a aquellas instituciones educativas que ya contaban con aulas de informática.

Asimismo, el mandatario dio cuenta que «el 42% de la población de Misiones es menor de 18 años, y tiene un potencial de búsqueda muy importante» en esta temática. Frente a ese panorama, ante la dificultad de dotar de aulas maker a escuelas por cuestiones de espacio, resaltó la inventiva de la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación en la entrega de Meiky Box. Un recurso movible con elementos disruptivos e informáticos que «llegará a todas aquellas escuelas que tienen ya una impronta de avanzada en el área de robótica, y ahora van a tener sus herramientas».

Aseguró que la enseñanza disruptiva es una realidad que ya se impone en el mundo y afirmó que en los próximos años «tendremos los primeros maestros docentes netamente salidos de la currícula robótica, disruptiva e innovadora» y que a fin de año la provincia contará con los primeros egresados de la Escuela Secundaria de Innovación.

El Gobernador señaló el gran desafío que queda por delante, pero que Misiones, siguiendo la visión del diputado Carlos Rovira, ya emprendió el camino de combinar el aula tradicional y la variante disruptiva, algo que otras provincias argentinas recién están comenzando a transitar. Indicó que Misiones se encamina a contar con un sistema que generará una oferta educativa integral. «Tenemos un norte muy claro y ha dado su resultado, no nos podemos dormir ni un minuto, porque el futuro es hoy, el futuro ya llegó y nos encontrará plantados ante nuevos desafíos», enfatizó.

Una educación que se perfila para el futuro

A su turno, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua, resaltó la dinámica de la educación disruptiva. «Todos son caminos de disrupción, son búsquedas, y Misiones es la primera en la búsqueda nacional de la nueva educación. Eso debemos llevarlo como orgullo», indicó. Comentó que es producto de la inventiva del diputado Carlos Rovira y que «todas estas experiencias que se entregan hoy acá, para mí significa demoler un sistema que ya no funciona y empezar a buscar el camino del futuro».

Mientras, la subsecretaria de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Sol Marín, destacó el acompañamiento de autoridades ejecutivas, legislativas y municipales en cada propuesta en educación disruptiva de la provincia. Remarcó la realización del workshop con enfoque disruptivo que va a permitir a los docentes de nivel inicial y secundario contar «con herramientas para que puedan transformar sus aulas con diferentes tipos de miradas».

Después de la apertura, las autoridades procedieron a la entrega de Meiky Box a instituciones educativas presentes en el evento, provenientes de Cerro Azul, Colonia Aurora y Posadas.

En cuanto a los asistentes, estuvieron el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, la intendenta de Almafuerte, Celia Smiak; la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; el titular del IMAS, Joaquín Sánchez entre otras autoridades educativas y miembros de la comunidad educativa de la provincia.

Un encuentro de educación de avanzada

En este evento participaron docentes de los niveles inicial y primario, estudiantes de la carrera del profesorado, directores y supervisores de toda provincia. El objetivo del encuentro fue sensibilizar a docentes en la comprensión del sentido de la educación disruptiva, generando un espacio de intercambio entre profesionales de la educación y la medicina. La jornada contó con talleres y mentorías, junto a recorridos de aprendizaje acompañados de recursos educativos y secuencias didácticas, vivenciando experiencias reales con el modelo de espacio Maker Kids, el cual se está implementado en la provincia.

Meiky box, una herramienta que acerca la educación disruptiva

El Meiky Box es un recurso con movilidad que involucra las cinco áreas de los espacios Maker kids: ciencia, robótica y programación, construcción, arte y motivación. Traslada las metodologías que involucran la cultura DIY (Do It Yourself), las Steam y el Aprendizaje Basado en Proyectos. Vale informar, que ya está proyectada la entrega de dicho material a escuelas y NENIS de diversos municipios de la región.