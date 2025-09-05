El presidente de la Legislatura Provincial y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, volvió a poner en el centro de la agenda política el futuro de la yerba mate. Con críticas directas a la desregulación del sector y al vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), defendió su propuesta de restablecer el valor de referencia que marcó un antes y un después durante su gestión como gobernador: 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde.

“El gran desafío es volver a un precio justo. Ya lo logramos en 2023 y permitió que miles de familias productoras salden deudas, inviertan y sostengan sus chacras”, remarcó Herrera Ahuad.

El exgobernador recordó que en ese año, mediante un laudo del Ministerio de Agricultura, se alcanzó un precio récord que equivalía a 50 centavos de dólar por kilo, lo que hoy representaría alrededor de 650 pesos. Esa medida, acompañada por el INYM, cambió el escenario: “Los productores pudieron cobrar al contado, comprar maquinaria, insumos y enfrentar la inflación. Fue un punto de inflexión”, señaló.

La caída tras la desregulación

El panorama actual, en cambio, es crítico. Tras la eliminación del INYM y la desregulación impulsada por el gobierno nacional, el kilo de hoja verde se paga apenas 250 pesos. “Es más de un 100% menos de lo que correspondería si se mantuviera la referencia de los 50 centavos de dólar. Ganaron los molinos, perdieron los productores”, cuestionó Herrera Ahuad.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el modelo y celebró la baja del precio, además de eliminar las restricciones de plantación que protegían a los pequeños productores. Pero para el candidato misionero, la evidencia es contundente: “La producción cayó 25% y las ventas subieron 15%. Si el mercado funcionara como dicen, el precio debería subir. Pero no lo hace. La yerba es un mercado imperfecto y necesita regulación”.

La propuesta: volver al INYM y fijar un precio sostén

Herrera Ahuad plantea reinstalar el INYM con plenas facultades y atar el laudo a una referencia en dólares, actualizable cada seis meses. “Un precio mínimo regulado de 50 centavos de dólar es un incentivo para sostener la producción y evitar el desarraigo rural. No es nostalgia, es justicia para nuestras familias productoras”, aseguró.

El dirigente también propuso líneas de financiamiento para modernizar las chacras y medidas de promoción de consumo y exportaciones. Como ejemplo, recordó la apertura del mercado indio, que permitió que una cooperativa misionera concretara la primera exportación hacia ese destino.

Debate electoral

El precio de la yerba mate ya entró en la campaña. Mientras los liberales defienden la continuidad de la desregulación, Herrera Ahuad y otros referentes insisten en que el Estado debe intervenir para equilibrar la cadena.

“La historia reciente demuestra que es posible tener precios justos para el productor, sostener el consumo interno y aumentar las exportaciones al mismo tiempo. Lo hicimos durante mi gestión. La pregunta ahora es si la dirigencia política tendrá la voluntad de construir los acuerdos para que sea sostenible”, cerró Herrera Ahuad.