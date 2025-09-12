En una entrevista con ENFOQUE Misiones, el candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, Oscar Herrera Ahuad, llamó a los misioneros a fortalecer con su voto un modelo político que prioriza la cercanía, la distribución de recursos y la defensa de las economías regionales.

Una cultura de encuentro que marca la diferencia

El candidato renovador destacó que “la cultura de encuentro es lo que nos diferencia como espacio político”. En un contexto complejo, aseguró que la decisión del Gobernador ha sido dar respuestas concretas: “Dar respuestas en este escenario sin dudas fortalece la gestión”, remarcó, en relación a la entrega de recursos que realizó a todos los intendentes, este viernes el gobernador Hugo Passalacqua.

Un camino distinto en tiempos de recorte

Con tono firme, Herrera Ahuad subrayó el contraste entre Nación y Misiones: “Mientras en el país se recortan recursos y se vetan leyes, acá mostramos un camino diferente, de distribución, de fortalecimiento de áreas como salud, educación, cuidados, caminos”. Y agregó que, de cara a octubre, “el misionero está demostrando que quiere una política diferente a nivel nacional”.

Expectativas que no llegaron a la gente

Consultado sobre el voto misionero en las elecciones pasadas, reconoció que hubo ilusiones que se esfumaron: “La expectativa del misionero era una, pero después se fue diluyendo porque no llega a la gente. La gente esperaba un cambio, sin inflación, pero que pueda llegar a fin de mes”. Y criticó que las políticas actuales “están hechas más para las macroeconomías que para la vida cotidiana de la gente”.

Compromiso de poner a Misiones en la agenda nacional

El exgobernador fue categórico al señalar: “Nosotros salimos a hablar y comprometernos con el misionero que vamos a discutir en el Congreso esas problemáticas”.

Octubre, un momento llave

Herrera Ahuad consideró que la elección de octubre no será una más: “La gente debe saber que estas elecciones son fundamentales, es un momento llave porque necesitamos hacerle saber al gobierno que debemos tener más participación, que debe mirar a las provincias”. En esa línea, remarcó que “no sirve un presupuesto con recortes a salud, educación, obra pública y discapacidad”.

Un compromiso de gestión y experiencia

Finalmente, dejó clara su convicción: “Si soy electo, mi compromiso será el de siempre: lograr que Misiones sea atendida en Nación, discutir los problemas y resolverlos”. Y agregó: “La gente necesita que alguien se plante sin estar en contra del otro. La discusión de la economía hay que darla acá y en Buenos Aires, y estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos la experiencia de la gestión pública y sabemos cómo hacerlo”.