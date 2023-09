Luego de haber entregado un centenar de móviles a la Policía de la Provincia, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió un acto de desembolso masivo de fondos a todos los municipios de Misiones destinados a obras viales canalizadas a través del Fondo Vial y de la Dirección Provincial de Vialidad, otras a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y de la Dirección de Arquitectura, entre otras proyectadas. La entrega de fondos a las comunas misioneras se llevó a cabo esta mañana en el Salón auditórium Tierra Sin Mal – Ex Estación de Trenes – en el IV Tramo de la costanera, donde el gobernador Oscar Herrera Ahuad valoró que los aportes lleguen sin distinción a cada ciudadano misionero y misionera a través de sus municipios.

Ante un auditorio integrado por jefes comunales, el primer mandatario sostuvo que el momento le resultaba gratamente positivo, «porque siempre que podemos cumplir con la comprometido en materia de gestión compartida es importante, sobre todo en este tiempo donde los recursos no sobran». Confesó su esperanza de repetir el gesto y el encuentro el próximo año, y que para ello son necesarios el compromiso institucional y el compromiso político, «debemos militar fuertemente lo que propone el conductor de nuestro espacio político, el ingeniero Rovira», aclarando que los recursos transferidos a las comunas «vienen de la coparticipación federal y de la Provincia».

Hizo directa referencia a las diferentes plataformas de quienes disputarán las próximas elecciones presidenciales en el país previstas para el 22 de octubre, destacando que para una en particular «estos recursos no van a estar disponibles para las provincias ni para los municipios»; ante lo cual propuso moverse fuertemente como funcionarios públicos y responsable de la gente. Enfatizó que los intendentes «son quienes tienen que salir a defender y militar este proyecto», en referencia al que encabeza Sergio Massa, «y salir y defender con uñas y dientes la posibilidad de seguir contando con los recursos para que nuestra gente pueden cumplir con sus sueños y ustedes cumplir con sus objetivos de campaña».

El Gobernador instó a los intendentes a militar por la continuidad de los recursos disponibles para obras, para tierras, para los gastos de los municipios, para la salud, la educación y sobre todo puntualizó que «es necesario reflexionar y defender el misonerismo, que es una construcción colectiva de todos y donde la distribución de los recursos es equitativa de acuerdo a cada uno de los municipios. La mano del estado debe estar para atender, cuidar y proteger a todos los misioneros». «Necesitamos una argentina con un gobierno nacional, un presidente de la nación como Sergio Massa que de las repuestas. Acá se trata de defender lo nuestro, lo ganado». Los instó a trabajar duro por el proyecto político que más conviene a Misiones, «porque no sirve de nada un intendente con el 70 por ciento de los votos, y sin los recursos».

Y para finalizar subrayó que «no quiero que nadie me diga, que los misioneros me digan, por qué no hiciste el esfuerzo si estaba en tus manos».