El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, volvió a sorprender —y esta vez, no por una promesa de campaña— sino por su manera de hacer política con las manos… literalmente.

En un video recién lanzado, el exgobernador explica cómo usar la flamante Boleta Única de Papel, pero lo hace con un toque poco habitual en la arena electoral: combina su voz con lengua de señas argentina, y además incluye subtítulos en amarillo, para que nadie —ni los que leen con dificultad ni los que prefieren mirar sin sonido— se quede afuera.

El mensaje es claro: “todas y todos puedan votar sin barreras”, dijo Herrera Ahuad, entre gesto y gesto. Una frase que suena bien, pero que además se ve bien.

El video ya circula por las redes, listo para ser compartido, replicado y, por qué no, analizado con lupa. Porque si algo demuestra esta movida, es que la política puede ser inclusiva.

Mientras tanto, en esta campaña, Herrera Ahuad ya se ganó un punto por creatividad —y otro por comunicación con estilo propio.