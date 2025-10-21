Con la fuerza de la gestión y el respaldo de la gente, Oscar Herrera Ahuad propone llevar al Congreso la voz de Misiones. Defiende la salud y la educación pública, protege la yerba mate y reclama un país más justo y federal.

El presidente de la Legislatura de Misiones y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador NEO, Oscar Herrera Ahuad, reafirmó su compromiso con los valores que marcaron su gestión: la defensa de la salud, la educación pública y la producción yerbatera.

Durante una entrevista en La Casa está en orden, el exgobernador delineó los ejes de su propuesta legislativa y remarcó la necesidad de devolver protagonismo a las provincias en las decisiones nacionales.

“Las leyes deben volver a representar los intereses federales y no solo los de la gestión central”, subrayó.

Entre sus principales compromisos, adelantó que impulsará la derogación del DNU 70/2023 para restituir las funciones plenas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y fortalecer la articulación entre las provincias productoras.

Asimismo, destacó la territorialidad y el diálogo como herramientas políticas indispensables.

“El diálogo es una herramienta de gobernabilidad que no se debe perder”, señaló, recordando los avances logrados durante su gestión en momentos críticos como el dengue o las sequías.

En ese sentido, Herrera Ahuad también cuestionó las reformas laboral y previsional del Gobierno nacional, al considerar que “se aplican sobre una macroeconomía que fracasó”. En contraste, llamó a priorizar la producción, el empleo y la equidad federal como pilares para reactivar el país.

Con una mirada federal y una gestión comprobada, busca llevar al Congreso una agenda centrada en la defensa de Misiones, la protección de las economías regionales y la inversión en capital humano, con la convicción de que:

“Cuando Misiones levanta la voz, el país escucha”.