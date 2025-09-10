En una asamblea multitudinaria del Frente Renovador Neo, el presidente de la Cámara de Representantes y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, actual candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, destacó la importancia de defender los valores y conquistas del misionerismo en un contexto nacional marcado por dificultades económicas y sociales.

“Este es un tiempo extremadamente difícil para la Argentina y para nuestro pueblo, y más que nunca debemos estar de pie, juntos, cuidando y defendiendo lo que conquistamos”, afirmó Herrera ante militantes y dirigentes de toda la provincia que colmaron el encuentro.

Ejes de su mensaje

Durante su intervención, Herrera Ahuad hizo especial hincapié en los temas que llevará al Congreso Nacional en caso de resultar electo:

• Yerba mate: “Si fuimos nosotros los que conseguimos el precio histórico de 50 centavos de dólar, ¿cómo no vamos a salir a defender a nuestros productores? Restituir las funciones del INYM es nuestra responsabilidad”.

• Agricultura familiar: Recordó la creación del Ministerio de Agricultura Familiar y resaltó el valor del sistema minifundista para garantizar alimentos y arraigo en la provincia.

• Salud pública: Defendió la salud como política de Estado y motor del desarrollo humano: “Invertir en salud es invertir en la vida. No podemos aceptar que se la considere un gasto”.

• Educación: Remarcó la necesidad de garantizar financiamiento a las universidades públicas y la importancia de las facultades en las localidades del interior.

• Derechos humanos y discapacidad: Compartió su experiencia personal con la discapacidad auditiva y cuestionó la estigmatización de personas con discapacidad. “Nuestro pueblo ya hizo un esfuerzo enorme. Ese esfuerzo hoy se transformó en sufrimiento, y ahí es cuando debemos estar al lado de la gente”.

Trabajo territorial y compromiso

El candidato a diputado nacional también convocó a fortalecer la militancia territorial:

“Nada reemplaza el mano a mano, el hombro con hombro con la gente. Cada gestión, por pequeña que sea, fortalece la confianza en nuestro espacio”.

En ese sentido, llamó a transformar la asamblea en una plataforma de acción política:

“De acá no podemos salir simplemente diciendo que escuchamos un lindo discurso. Tenemos que salir a trabajar, a convencer, a sumar. El día que uno más se suma a esta causa, es un día ganado”.

Camino al Congreso

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, Herrera Ahuad remarcó que el Frente Renovador de la Concordia “no es fotocopia de nadie” y que su desafío será defender en el Congreso políticas de salud, educación, igualdad de oportunidades y desarrollo productivo.

“Vamos a disputar lo que nos corresponde. Basta de circo: la política debe discutir en serio”, sentenció.

Cierre con identidad misionerista

Con un mensaje firme y esperanzador, el exgobernador cerró su discurso reafirmando la esencia del espacio político que integra:

“Cuando el pueblo sufre, nosotros tenemos que estar a su lado. Esa es la política que elegimos: ser un servicio. Y ese servicio es el compromiso de cuidar y defender los valores de nuestra gente. Los misioneros no damos el brazo a torcer”.