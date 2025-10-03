El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, compartió un almuerzo con trabajadores y autoridades en San Vicente, en el marco de la celebración por el Día del Camino y del Trabajador Vial.

Entre mates y anécdotas, el exgobernador apeló a la memoria colectiva:

“Siempre digo que la Argentina está perdiendo la cultura del encuentro. Por eso celebro cuando alguien organiza para que nos podamos reunir y compartir”.

Defensa de la obra pública y del empleo

Herrera Ahuad no esquivó la coyuntura nacional y contrastó modelos:

“Mientras el Gobierno Nacional desmantela estructuras, la Provincia las fortalece”.

Recordó además el proceso de recuperación del parque vial provincial durante la gestión de Hugo Passalacqua y subrayó la necesidad de pelear por la obra pública desde el Congreso:

“Hace dos años que está postergada en la Argentina. Quiero decirles que no están solos, vamos a ir a defender cada puesto de trabajo y cada camino de Misiones”.

El impacto cotidiano de los trabajadores viales

El dirigente misionerista puso en valor el rol del sector en la vida diaria de las comunidades:

“No hay ciudad donde no esté la mano de ustedes: el empedrado, el asfalto, el cordón cuneta, un puente. Eso siempre es la alegría del vecino”.

Y sumó un mensaje de reconocimiento personal:

“Cuando un camino se arregla y un colono sonríe, ustedes son nosotros en ese lugar”.

Llamado electoral: “Debemos ganar y ganar bien”

El almuerzo terminó con un claro pedido político:

“Quiero pedirles que nos acompañen. Somos un proyecto que defiende y cuida a su pueblo, a los productores, a la salud, a la educación. Somos un proyecto misionerista”.

Y dejó una frase de cierre que funcionó como consigna:

“Si nosotros ganamos, gana la obra pública vial. Si nosotros ganamos, ganan los trabajadores. Si nosotros ganamos, gana Misiones”.