En una extensa entrevista televisiva realizada en Canal 12, el gobernador de la provincia expuso su mirada sobre una batería de temas que van desde los más coyunturales hasta los que permiten avizorar el futuro. Aportó su visión acerca de lo que puede significar para la economía misionera contar con beneficios impositivos nacionales, el trabajo en materia de Salud durante la pandemia, la situación fronteriza internacional, la vuelta de las clases presenciales, su primer año de gestión, y cuestiones de agenda nacional.

Clases

El gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que la vuelta a clases dependerá de la evolución de la pandemia, por ende, consideró que el regreso a las aulas presenciales hay que evaluar día a día. “En ningún momento nos apresuramos a anunciar nada porque no podemos volver hacia atrás…Pero hoy por hoy si tendríamos que tomar una decisión, el regreso a clases no sería obligatorio”, adelantó.

“Todo lo que nosotros fuimos focalizando en la apertura de actividades económicas y otras, nunca tuvimos que volver un paso hacia atrás”, precisó.

“Nosotros vamos a garantizar la terminalidad de los estudios, fundamentalmente a los alumnos de la Secundaria que tengan que entrar a la Facultad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos en este momento en esa tarea. Cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cuál va a ser la metodología, pero seguro, tengan la certeza los misioneros, que nosotros estamos ocupados que el día del regreso sea el día de una actividad segura y que no vamos a cargar la responsabilidad en los padres, de mandar a un niño a un lugar inseguro, sino que van a tener toda la garantía de calidad sanitaria que corresponda por un lado y por otro lado, no será obligatoria, pero tendrá la posibilidad de serlo”, concluyó el gobernador sobre el tema, develando que en un primero momento las clases presenciales serán optativas.

Zona aduanera especial

Ante la consulta por el reciente paso dado por la provincia, con la inclusión dentro del Presupuesto nacional del próximo año de un viejo pedido misionero, Oscar Herrera Ahuad señaló que “tiene que ver con esa reivindicación histórica que los misioneros venimos reclamando a todos los gobiernos nacionales desde hacer un tiempo. Esa reivindicación histórica que tiene q ver con asimetrías muy profundas, en el marco internacional, dos países, y a nivel nacional también, la Argentina central y lo que son las provincias, que están un poco más alejadas de la Plaza de Mayo”. Además, explicó las diferencias entre reclamar, pedir y gestionar: “Recuerdo que allá por enero, febrero, cuando nos reuníamos con un esquema de trabajo, el Ingeniero Rovira nos decía como nosotros debemos no reclamar, ni pedir, sino gestionar. Una cosa es reclamar, otra es pedir y otra cosa es gestionar ante la Nación Argentina esa reivindicación histórica. Y cuando muchos pensaban que era una cuestión de ir a pedir plata, es decir, ‘dame esto, dame lo otro’, la idea fue demostrar al país y al poder político nacional que Misiones tiene posibilidades de transformarse en una plataforma que genere valor agregado en sus industrias y de exportación. Y no solo ser un lugar de tránsito. De tener lindas rutas para que los camiones que vienen de Brasil pasen a Chile. Y de allí surge la idea de trabajar sobre esa reivindicación histórica en materia impositiva”.

El gobernador misionero detalló la oportunidad que presentó la pandemia para desarrollar una estrategia y presentar un proyecto que beneficie impositivamente a la provincia: “Cuando entramos en el marco de la pandemia, siempre hablamos de los dos puños hacia arriba: mantener un sistema binario, que significa la economía de nuestra provincia y la salud de nuestra provincia, de los misioneros. Pero entendimos que era una gran oportunidad también para demostrar que todo lo que se puede pesar se pesa y todo lo que se puede medir se mide y no ser subjetivo, decir ‘me parece que’. En el tiempo del cierre de los pasos internacionales para el comercio menor o intermedio, que queda en Misiones, que no pasa, nosotros pudimos ir pesando y midiendo, y siendo objetivos con los recursos de todos los misioneros. Entonces, con más razón todavía, en reiteradas reuniones con el Presidente de la Nación, cada vez que iba a Buenos Aires le daba la carpeta y le decía ‘bueno mire, mire Presidente, entraron tantos miles de millones a partir del IFE y quedaron todos en la provincia, entraron tantos de ATP y quedaron en la provincia’, quedaron en la provincia significa que quedaron en la Argentina. Se incrementó la venta de materiales, llámese cemento y otro tipo de materiales, significa que el misionero está comprando en Misiones, está comprando en la Argentina. Que antes venía de otros lugares”.

Herrera Ahuad añadió que en las reuniones con autoridades nacionales se graficó la situación con el flujo de divisas que se produce en condiciones normales a través de los puentes Tancredo Neves y Roque González, así como de poder brindar un escenario que promueva el arraigo de la población misionera en general y particularmente de los jóvenes de la provincia, que son mayoría.

En cuanto a la definición del artículo 123 del Presupuesto 2021 -que delega en el poder ejecutivo nacional la aplicación de zonas especiales-, el mandatario aseveró que dependerá del trabajo conjunto entre la provincia y la Nación para su correcta implementación y reglamentación, que finalmente redunde en beneficios para el sector empresario e industrial y les permita ser competitivos en la región.

Asimismo, el titular del ejecutivo provincial expresó su confianza en el empresariado local: “yo tengo mucha confianza en los empresarios misioneros, tengo mucha confianza en el misionero. En esta presentación, en esta posibilidad de tener esta ley, los misioneros ganamos 1.200.000 a 0, estuvimos todos juntos. Absolutamente todos juntos, yo creo que eso hace muy fuerte, nos hace muy fuertes” y agregó que existió apoyo desde afuera de Misiones, de empresas que ven con buenos ojos afincarse en la tierra colorada.

También ratificó la posición de todo el gobierno en cuanto a que la medida no sea una cuestión pasajera: “No queremos que esto quede por un tiempo, nosotros queremos que en Misiones quede para siempre, porque Misiones toda su vida va a estar inmersa entre dos grandes países: uno, la octava economía del mundo, y el otro, uno de los países con mayor desarrollo económico de los últimos tiempos. Entonces esto no puede venir y ser efímero a un gobierno, sino que esto viene para quedarse de acá en adelante”, puntualizó el gobernador.

Coronavirus y Salud

Al ser consultado acerca de la estrategia provincial para enfrentarse al virus, Herrera Ahuad hizo foco en la experiencia en cuanto a enfermedades que tiene Misiones: “Somos la única provincia de la argentina que en los últimos años tuvo siete epidemias y una pandemia. Tuvimos fiebre amarilla, gripe A, dengue, dengue, dengue, coronavirus y dengue juntos. Esto requiere de las estrategias sanitarias que hacen a un sistema que debe ser siempre ordenado; debe ser coordinado y debe incluir al sistema sanitario en su conjunto. La salud no es pública o privada, la salud es una sola. Existen dos subsistemas que deben ser sinérgicos en el momento más importante que es cuando se lo necesita para poder actuar en conjunto”.

Acto seguido enumeró lo realizado: fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, incorporación de nuevos elementos a la cultura de la población -barbijos, suspensión de clases presenciales por considerar tempranamente a los niños también como transmisores de la enfermedad-. El gobernador misionero sentencia que gracias a la tarea de difusión llevada cabo en estos meses no existe ningún habitante de Misiones que no sepa cómo cuidarse del coronavirus y que prefiere “un ciudadano educado sanitariamente que 100 respiradores comprados para un hospital. Porque está demostrado que, en tiempos de pandemia, como también en tiempos de epidemia, la responsabilidad social es la mano derecha de la responsabilidad política”.

En cuanto al relajamiento en el cumplimiento de las normas, leves o graves -no uso del barbijo o fiestas clandestinas-; Herrera Ahuad confirmó que esos comportamientos existen, pero que la clave para anular la circulación viral es la trazabilidad “porque significa que el caso índice, más todo lo que puede venir después, si vos tenés la capacidad de neutralizar todo lo que puede venir después, el caso índice va cayendo: nos ha pasado en la ciudad de Posadas, nos ha pasado en Jardín América, nos ha pasado en Aristóbulo del Valle, nos ha pasado en su momento en Puerto Iguazú, donde los casos índices mostraban una trazabilidad”.

Fronteras

Consultado por el cierre de pasos internacionales, específicamente por el de Iguazú y los reclamos para que se abran las fronteras. El mandatario misionero expuso que las condiciones sanitarias no son seguras en la actualidad, ya que la ciudad brasileña de Foz presenta un alto índice de contagios y Puerto Iguazú es la que mayor cantidad de infectados está reportando dentro de Misiones.

“La apertura del puente puede generar un beneficio económico, que se va a dar siempre y cuando la población esté sana, siempre y cuando la población lo pueda hacer”, sin salud no hay economía posible y recordó que la provincia ha hecho un esfuerzo de más de 65 millones de pesos de asistencia en este periodo.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan restringir la circulación a través de pasos internacionales. Herrera Ahuad comparte esa visión y relata que el caso del cruce Posadas-Encarnación es igual porque la provincia se preparó sanitariamente para un millón doscientos mil misioneros y no más que esa cifra: “cuando a vos te duele algo y no encontrás la cama en un lugar y vos sabés que cruzas al otro lado y la tenés, te vas al otro lado. Y nosotros no podemos decirle que no”, ejemplificó.

Sobre el futuro de la situación fronteriza, el gobernador de Misiones afirmó que se tendrá que presentar un carnet sanitario que asegure estar vacunado o un test que indique que quien lo porta no transmite la enfermedad. Y trazó una analogía con el requisito de no ser portador de la fiebre amarilla que piden distintos países a quienes arriban desde zonas como la misionera. Además, reveló que ya inició gestiones ante autoridades nacionales para que se permita en territorio provincial la llegada de vuelos internacionales -la semana pasada el país inició una prueba piloto para turistas extranjeros cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires-.

Vacunas

“Nosotros venimos trabajando con el tema vacunas, en su momento el presidente de la Cámara me pidió que trabaje sobre varias líneas como provincia y bueno, en contacto con el gobernador de Tierra del Fuego, que fue el primero que comienza a hablar de la vacuna rusa acá en la argentina, con Melella, nos ponemos de acuerdo en ir trabajando en las características de la vacuna que está en desarrollo en fase 3”, manifestó el mandatario cuando se lo inquirió sobre la factibilidad de una pronta vacuna contra el coronavirus. Valoró que Argentina como país haya logrado un acuerdo para asegurarse una buena cantidad de dosis en caso de que la vacuna Sputnik sea exitosa y expuso el trabajo realizado en la provincia con los involucrados en la futura vacunación: “Nosotros ya en este tiempo venimos trabajando con todos los equipos de Salud Pública para tener lista la vacunación de acuerdo al grupo etario objetivo de la vacuna en una primera instancia”, también subrayó la puesta en valor realizada en estos meses de los agentes sanitarios: “mil promotores de salud han pasado a ser agentes sanitarios contratados con relación de dependencia en el Estado provincial”. La inversión en recursos humanos se suma a la realizada en infraestructura, señaló el gobernador misionero.

Balance del primer año de gestión

En poco tiempo Oscar Herrera Ahuad cumplirá un año como gobernador de Misiones. A modo de balance, destacó cuatro hitos de su gobierno: el Instituto Forestal provincial, la Secretaría de Cambio Climático, la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas y la Secretaría de Cultura. “Son ejes de desarrollo muy importantes, pensados y creados para la protección y el cuidado de los misioneros”, dijo el gobernador.

“El Instituto Forestal es de vanguardia y obedece también a generar un espacio de mayor competitividad de los pequeños productores, con los medianos y con los grandes. El Instituto viene a ser un Estado presente, actuando y regulando muchas de las acciones que a veces estaban sometidas al libre mercado y hacían que la materia prima tenga un valor muy por debajo de lo que debe ser”, describió Herrera antes de pasar al segundo logro de su gestión.

“La Secretaría de Cambio Climático es innovadora, es una visión del presente con una proyección del futuro que hace que el mismo Papa Francisco haya tomado como algo importante la decisión de una provincia que se comprometió personalmente con él a trabajar muy fuertemente en el Laudato si’. Genera la gran expectativa del valor agregado de lo que es el Ambiente, que hasta ahora el verde, el aire, el oxígeno y el agua pura, limpia, no tiene un valor económico y lo debería tener. Pero más que nada la conciencia y la concientización de que somos una provincia que damos al cuidado y la protección de nuestros recursos naturales un lugar muy importante”, expresó el mandatario antes de referirse a lo que considera otro acierto de su administración.

“La Secretaría de Prevención de Adicciones ha dado este año un salto de calidad aun con un escenario muy complejo, como es el escenario de la pandemia, y comenzando algo de nuevo, comenzando prácticamente de cero. Y hemos logrado objetivos muy importantes”. Finalmente, se refirió a la Secretaría de Cultura, que “viene a visibilizar algo muy fuerte de lo que es las raíces de todos los misioneros y poner en la agenda en este tiempo difícil que también a la cultura había que ayudarla y acompañarla y que pueda desempeñarse a lo largo de todos estos meses, que no fueron sencillos”.

Grieta, economía y toma de tierras

Uno de los últimos tópicos abordados durante la conversación fue la tan mentada “grieta”, que el gobernador de Misiones considera una pérdida tiempo y energías: “el esfuerzo uno debe canalizarlo en las acciones que son beneficiosas para su pueblo, las discusiones estériles no sirven, te hacen perder el tiempo de balde, no tiene sentido una discusión estéril política en este tiempo. Política de gobierno sí, política de enfrentamientos no. Por eso hemos optado por el diálogo en todos los sectores, hemos tenido conflictos importantes y siempre ha primado el diálogo y el sentido común. Y cuando tuvimos que ir para atrás fuimos para atrás y volvimos a tomar decisiones como corresponde”.

Sobre la situación económica, Herrera evaluó que el escenario es complejo y se debe construir desde la confianza, con planes y programas económicos. “Yo soy muy optimista en ese sentido, creo que hemos votado a nivel provincial un presupuesto que se ajusta a lo que va a ser el próximo año porque tiene mucho empuje social, pero no social de asistencialismo sino social de inclusión, de trabajo. Social de igualdad de oportunidades, social de permitirle al que no tiene la posibilidad de hacerlo que lo haga, que se incorpore a la cultura del trabajo y veo en el presupuesto nacional también una impronta que tiene esas cualidades”, afirmó el gobernador antes de expresar que considera que a nivel nacional, cuando la pandemia no se tan acuciante, crecerá la economía.

El último tema tratado en la larga entrevista en Canal 12 fue uno de actualidad: las usurpaciones de tierras. “Yo siempre fui muy claro con esto, el que tiene título de propiedad, el que ha tenido su sacrificio, su esfuerzo en lograr, ya sea por su abuelo por su bisabuelo, de tener su chacra, de tener su título de propiedad, debe respetarse. Ahora bien, el Estado tampoco debe desentenderse de aquel que hoy no la tiene, debe buscar las posibilidades de resolverle su problema y eso ha quedado claramente demostrado, por ejemplo, en el conflicto de Pepirí”, finalizó, de esa manera, su participación el gobernador Oscar Herrera Ahuad.