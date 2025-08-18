En una reunión realizada junto a la rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Magíster Alicia Bohren, el vicerrector Ing. Sergio Katogui, decanos de las seis facultades y consejeros superiores de todos los claustros, el Dr. Oscar Herrera Ahuad manifestó su respaldo firme a la educación superior pública y gratuita, destacando su relevancia en el desarrollo regional y nacional.

«Así como defiendo la Salud Pública, defiendo la Universidad Pública», expresó Herrera Ahuad ante la comunidad universitaria. Además, recalcó que su compromiso político y legislativo está centrado en la defensa de las economías regionales, la salud y la educación pública, pilares fundamentales para el crecimiento de Misiones.

«Mi compromiso es claro y tiene que ver con la defensa de las economías regionales», afirmó, mencionando su preocupación por el sector yerbatero, las condiciones impositivas desiguales para la región, la competencia desleal en zonas de frontera y la falta de respaldo del Estado Nacional hacia áreas sensibles como la salud y la educación.

«La inversión más importante de un Estado es la salud. Si no tenemos salud, es muy difícil que podamos educarnos, producir, generar. A ese mismo nivel, la educación y la salud llevan adelante las Políticas de Estado que movilizan a la sociedad. Es hacia donde voy a llevar las discusiones en el Congreso Nacional», aseguró.

Herrera Ahuad también insistió en que el Congreso debe ser el espacio donde se den las discusiones de fondo: «Creo que hoy, el Congreso Nacional es el único lugar donde podemos llegar a discutir estas cosas. Con nuestro voto, con nuestras ideas y propuestas. Depende de nosotros. Por eso, vengo a decirles con total sinceridad que cueste lo que cueste, voy a estar al lado de la Universidad Pública, como lo hice desde el primer día y ese es mi compromiso».

En ese sentido, solicitó a las autoridades universitarias un estado de situación que permita conocer a fondo las necesidades concretas de la institución: «Muchas veces no tenés ni idea lo que estás defendiendo o solicitando. Es importante para mí saberlo de ustedes que están en ese lugar».

Finalmente, expresó su visión legislativa desde una perspectiva misionerista: «Si el 26 de octubre tengo la posibilidad de ser electo, tengo que legislar para el millón y medio de misioneros y de ese millón y medio gran parte está en el sistema universitario de Misiones que debemos defender y cuidar».

«Para algunos esto será un gasto, pero para mí la salud y la educación son la mejor inversión que puede hacer el Estado», concluyó.

Por su parte, el vicerrector Sergio Katogui valoró especialmente el gesto del presidente de la Legislatura, al señalar: “Ayer aceptó la candidatura y hoy ya está acá, comprometiéndose con nosotros para defender a las universidades. Ese compromiso inmediato es un reconocimiento que agradecemos profundamente”.