El gobernador Oscar Herrera Ahuad junto a la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Venchiarutti, encabezaron este jueves el acto de inauguración y puesta en funciones de las autoridades del Juzgado, Fiscalía y Defensoría de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, en la cuarta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Montecarlo. Desde allí, junto al intendente local Jorge Lovato, valoró el trabajo conjunto entre los poderes del Estado para acercar estos servicios a los ciudadanos. Así, en el caso de Montecarlo, los habitantes ya no tendrán que trasladarse a otra ciudad para realizar sus trámites.

«Esto es un acto de justicia», resaltó el Gobernador, refiriéndose a la puesta en marcha del nuevo juzgado. De este modo, enfatizó que el acompañamiento de los tres poderes del Estado, debe generar una política cercana a la gente, y resolutoria. Para así, señaló, “comenzar a descentralizar para atender en situ, los problemas que se crean en la sociedad”.

En relación a la pandemia, la describió como un tiempo de oportunidades. “Y una de esas oportunidades es el área de Justicia”, añadió. De este modo, comentó que aun en pandemia, desde el Gobierno Provincial «hemos administrado los recursos y somos responsables con los recursos que son de los misioneros, pero sabemos que deben volver a los misioneros, en este caso en un orden institucional en la Justicia”. En ese aspecto, remarcó que la descentralización parte de una política de gestión, administración, eficacia y eficiencia. “Esto es posible porque hay una decisión política”, aseguró.

En la misma línea, puntualizó que este tipo de políticas no puede llevarse adelante “si no tenemos una Justicia interesada en resolver las cosas que pasan en los pueblos, no se puede hacer si no hay un planteo del Tribunal Superior, ni el presupuesto necesario de la Cámara de Representantes. No se puede hacer si nosotros, desde el Gobierno Provincial, no ejecutamos lo que nos piden los representantes del pueblo”.

Así, expresó su satisfacción al poner en marcha un nuevo juzgado «que va a servir para el desarrollo de una gran ciudad, como lo es Montecarlo». Asimismo, anunció la próxima creación de una Unidad Regional de la Policía provincial en la localidad para circunscribir todas las tareas de resolución en el mismo ámbito. También, en breve, se pondrá en marcha una unidad especializada en delitos rurales en la localidad de Colonia Guaraypó, dependiente administrativamente del municipio de Montecarlo. Por otra parte, anuncio la futura puesta en marcha de otra unidad regional en la localidad de San Pedro.

Por último, agradeció el acompañamiento de la comunidad misionera “por la responsabilidad social que hace que en tiempos muy difíciles sigamos produciendo obras, políticas públicas cercanas a la gente, administrando los recursos y resolviendo la problemática sanitaria».

En la ocasión, acompañaron también el diputado provincial Julio Barreto, funcionarios del Poder Judicial y miembros del plantel de la dependencia inaugurada.

El nuevo juzgado

La octava dependencia inaugurada en pandemia está ubicada en la Avenida Brasil esquina Roque Sáenz Peña de la localidad, y tiene como objetivo brindar un espacio cómodo, tanto a los trabajadores como a los ciudadanos para realizar sus trámites. Es el primer Juzgado Universal que tendrá el municipio y se gestionó con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de la justicia a los ciudadanos de la localidad. Por lo tanto, a partir de ahora ya no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Eldorado por cada trámite, teniendo acceso a la justicia en primera instancia en su ciudad.

En el mismo acto inaugural, tomaron posesión del cargo los funcionarios de la dependencia judicial de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar: José Luis Maimo en el cargo de juez, Horacio Alberto Erhardt en el cargo de fiscal y Hugo Óscar Fernández en el cargo de defensor. Así, el magistrado y los funcionarios se desempeñarán en las dependencias correspondientes a la cuarta circunscripción judicial con asiento en la localidad de Montecarlo.