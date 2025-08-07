El presidente de la Legislatura de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, asistió este jueves a un joven accidentado en Santa Ana, tras presenciar un siniestro vial mientras circulaba por la zona. Días antes, había expresado su preocupación por el estado de las rutas y la falta de mantenimiento que pone en riesgo vidas.

El hecho ocurrió este jueves 7 de agosto alrededor de las 14:45 hs, en la intersección de la Av. San Martín y calle Brasanelli, en Santa Ana. Una motocicleta que intentaba adelantarse por la derecha impactó contra una camioneta que giraba en esa dirección, provocando la caída del conductor del rodado menor, un joven de 21 años, que fue trasladado al hospital con una posible dislocación de hombro.

Herrera Ahuad, médico de profesión, pasaba casualmente por el lugar en ese momento y decidió quedarse para colaborar en la asistencia al herido hasta la llegada de la ambulancia.

Días antes de este suceso, en el marco de una entrevista, había manifestado con firmeza su preocupación por el deterioro de rutas estratégicas como la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 20. “Nos costó muchísimo tener esas obras. Pero puede costar muy poco perderlas”, advirtió. Y agregó: “Una obra vial de esas características, con el flujo que tiene, se deteriora en dos o tres años si no se la mantiene. Ya no hay demarcación, empiezan a aparecer pozos”.

Con una mirada retrospectiva, recordó su participación en las protestas por la pavimentación de la Ruta 14 en 2004, cuando era médico en San Pedro: “Me decían ‘vos sos médico, ¿qué hacés acá?’. Y yo les respondía: quiero que mis hijos puedan ir a estudiar, que podamos progresar”.

En un contexto político en el que definió su candidatura al Congreso Nacional, Herrera Ahuad fue categórico: “Tengo la autoridad como para discutir en un lugar tan difícil como es el Congreso Nacional. No me voy a sentar en una banca para renunciar a los principios que me llevaron a meterme en política”.