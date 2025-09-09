Oscar Herrera Ahuad acompañó a los jóvenes en el Parlamento Estudiantil en Montecarlo y destacó la importancia de la participación juvenil en la política.

“Cuando las cosas se hacen con seriedad y confianza, todo tiende a crecer”, señaló, recordando cómo estos espacios han evolucionado con los años.

Jóvenes por la inclusión

El candidato valoró los proyectos sobre accesibilidad y discapacidad, especialmente los vinculados al área sensorial. Como persona con un implante coclear, celebró que los jóvenes estén pensando en leyes que garanticen igualdad de oportunidades:

“Quiero agradecer a todos los jóvenes que presentaron estos proyectos. Es muy importante para las personas con discapacidad en la provincia”.

Deporte y medio ambiente en la agenda

Herrera Ahuad resaltó que los jóvenes también impulsan la política en el deporte y el cuidado del medio ambiente. Destacó que estas iniciativas permiten incorporar disciplinas menos populares y fortalecer la conciencia ecológica:

“Los jóvenes son los guardianes de nuestro medio ambiente, y actúan con interés por el bien común”.

Convenio para impulsar proyectos

Como novedad, anunció la intención de firmar un convenio entre la Legislatura y el Parlamento Estudiantil:

“A partir del año próximo, vamos a hermanar las leyes de ambos parlamentos para que todo lo presentado pueda ser analizado y discutido en ambos lugares”.

Con esta iniciativa, Herrera Ahuad busca poner a los jóvenes en el centro de la política, fomentando la educación, la inclusión y la participación activa en la construcción de políticas públicas.