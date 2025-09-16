El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y candidato a Diputado Nacional, Dr. Oscar Herrera Ahuad, participó de un encuentro en la ciudad de Oberá, donde hizo un fuerte llamado a la defensa de la educación y la salud pública.

“Es inclaudicable la defensa de la educación pública. No para desfinanciar a la Nación ni a las provincias, sino para que nuestros hijos puedan ser profesionales y tengan oportunidades en la vida”, expresó al invitar a los legisladores nacionales a “votar a favor de las universidades públicas”.

Herrera Ahuad remarcó: “No me imagino una Misiones sin la Universidad Nacional de Misiones, ni una zona centro sin su hospital. Nos costó muchísimo construirlos y sostenerlos. Este es el tiempo de los compromisos”.

En su discurso también reafirmó la importancia de la salud pública provincial y nacional:

“Todos los que trabajan en nuestro sistema de salud se merecen que militemos y defendamos la salud pública. No podemos permitir que se desfinancie. Lo que ocurre con instituciones como el Hospital Garrahan, que reciben pacientes de todo el país, debe servirnos de alerta: si se recortan fondos, se pone en riesgo la atención de los más vulnerables. El 60% del presupuesto de la provincia está destinado a salud, educación y desarrollo social. Así crecimos y así debemos seguir”.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional:

“Hoy el problema es que las familias no llegan a fin de mes. No podemos mirar para otro lado. En nombre del equilibrio fiscal no podemos hacer sufrir al pueblo. Se crece con todos juntos o no se crece nada.”