El Gobernador Oscar Herrera Ahuad participó este viernes de la apertura de la 36° edición del Festival Provincial del Docente que se desarrollará hasta el domingo 11 en el municipio de Campo Grande para homenajear el trabajo de los educadores misioneros.

El mandatario acompañó el evento que congrega a la comunidad educatica con actividades deportivas, feria, exposiciones, baile y shows artísticos y expresó su agradecimiento por la labor de «los más de 30 mil docentes en la provincia que todos los días en su vocación y en su servicio nos enseñan y nos ayudan a tener una Misiones mejor».

Remarcó que «la construcción de nuestra docencia hace a la igualdad de oportunidades, ya que los logros de uno son los logros de todos».

Con el mismo énfasis, dio cuenta que más allá de la discusión sobre la extensión de horas de clases, lo importante es la eficiencia. Porque «la vocación de enseñar se ejerce en todo momento, las 24 horas se está enseñando y la enseñanza en un papel es una parte, una pequeña parte de lo que los docentes transmiten a la sociedad. La educación del alma y del espíritu es la que realmente hace cambiar a las grandes comunidades y sociedades. Ese es el docente misionero, no es el que enseña solamente con una tiza, con una computadora, sino también el que nos enseña todos los días con sus actos y actitudes».

Además, el funcionario reiteró su agradecimiento a la comunidad educativa «porque en esa calidad formativa de nuestra provincia debemos caminar juntos y ustedes nos enseñan todos los días. Los docentes son el presente y el futuro de nuestra provincia. No podríamos hablar de educación disruptiva si no tuviéramos un docente, un maestro. No podemos hablar de manejar las grandes máquinas y computadoras, de las ciencias, si no tenemos un docente al lado».

Reiteró Herrera Ahuad que siempre está a disposición de los docentes, “cada minuto, las 24 horas y los 365 días del año, para intentar resolver los problemas que tenemos a diario». Y hacia al final manifestó que «la provincia va a crecer, se va a desarrollar con una educación fuerte, abarcativa y que llegue a todos los misioneros”.

Entre los asistentes al evento estuvieron el intendente de Campo Grande, Carlos Sebastián Sartori; el ministro de Educación, Miguel Sedoff; el ministro de Deportes, Héctor Corti; los diputados provinciales Hugo Passalacqua y Mabel Cáceres; el diputado nacional, Carlos Fernández; el presidente del Consejo de Educación, Juan Carlos Galarza y alumnos, docentes y miembros de 40 instituciones educativa de la zona.

Un festival con varias décadas de trayectoria

El acto de apertura estuvo a cargo de la Escuela Nº 150 «Maestro Argentino», que cuenta con una matrícula de 612 alumnos y una trayectoria educativa de 95 años. Después de la ceremonia inicial, el festival continúa con varias actividades deportivas y exposición de feriantes, cenas shows, artesanos y emprendedores hasta el domingo 11.

En cuanto a la historia del Festival Provincial del Docente se remonta al año 1979 creado por iniciativa del intendente como una forma de agasajar y homenajearlos con el impulso de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Un año después se celebró la primera edición con la organización de la Comisión de Cultura de Campo Grande.

Vale destacar que durante la pandemia se realizó de forma virtual. Actualmente, hay una comisión permanente conformada por docentes y encargados de la organización del evento, que se realiza anualmente con aportes del Gobierno Provincial y del Municipio.