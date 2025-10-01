El presidente de la Legislatura Provincial y candidato a diputado nacional, Dr. Oscar Herrera Ahuad, advirtió sobre el desfinanciamiento en salud y el abandono de las economías regionales por parte del Gobierno Nacional. En ese marco, reafirmó su compromiso de impulsar en el Congreso proyectos de ley para restituir el descuento del IVA en la canasta básica de jubilados, pensionados y estudiantes, así como exigir la puesta en marcha de la ley que financia el sistema de discapacidad.

Compromiso con la salud y la discapacidad

Herrera Ahuad, denunció que el presupuesto nacional desfinancia la salud por casi 500.000 millones de pesos y reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento del sistema de discapacidad, que hoy no se ejecuta.

Descuento del IVA para jubilados, pensionados y estudiantes

Entre sus prioridades, Herrera Ahuad destacó un proyecto de ley para restituir el descuento del IVA en la canasta básica, beneficiando a jubilados, pensionados y estudiantes universitarios.

“Yo no quiero más motosierras”

Criticó la política nacional que “golpea al comercio, la salud y las economías regionales” y abogó por la construcción colectiva de políticas públicas.

Economías regionales en crisis

Se refirió al abandono de la agricultura familiar y a la situación de productores yerbateros, tabacaleros y tareferos, señalando que el Fondo Especial del Tabaco y el sector foresto-industrial necesitan protección urgente.

Puentes y desarrollo

Herrera Ahuad anunció que trabajará desde el Congreso para retomar financiamiento internacional para puentes con Brasil, reforzando la infraestructura y la conectividad de la región.

Compromiso con Misiones

“Si aportamos a la Nación, la Nación debe aportar a Misiones”, afirmó, asegurando que su gestión legislativa será para defender a cada misionero y discutir políticas públicas con transparencia.