Diciembre, tiempo de balance y proyecciones. Gerardo Alonso Schwarz, investigador jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) NEA, aseguró que la recuperación económica mundial será lenta tras la pandemia del coronavirus. Habló además de un 2021 con buenas perspectivas para Misiones, provincia que en el contexto nacional ha mostrado un panorama totalmente diferente respecto del resto del país, gracias a su acertada gestión de la crisis sanitaria.

“Imagínense que a nivel nacional el 31% del movimiento migratorio se produce a través de las fronteras de Misiones, con dos fuertes pasos como lo son Posadas-Encarnación y Puerto Iguazú-Foz. Esto hizo que todos los argentinos que iban a consumir tanto bienes como servicios en Paraguay y Brasil se quedaran en Misiones y gastaran sus pesos en la provincia”, explicó en una entrevista con ENFOQUE.

Para el economista, “hay cambios en los procesos productivos que seguirán vigentes aún en el caso de que las vacunas contra el COVID-19 cumplan su objetivo y el virus se aplaque”.

En algún momento dijo que la crisis económica motorizada por la pandemia sería peor que la de 2001-2002. ¿Se confirmaron sus pronósticos?

A nivel global fue una crisis que se extendió por todo el mundo. Algunos países lo han sufrido menos, otros más. La pandemia trajo aparejada la cuarentena o aislamiento. Eso generó una enorme cantidad de problemas a la oferta y a la demanda de bienes y servicios. Normalmente, las crisis son de oferta o de demanda. En este caso fue de ambas.

En Argentina, puntualmente, cerraremos el año con una caída del PBI de entre el 10 y el 12%, de acuerdo con números de organismos internacionales como la CEPAL, Naciones Unidas, Banco Mundial y FMI. Es una cifra muy comparable a la de 2001-2002. Fue algo que temíamos.

La situación de la provincia de Misiones es bastante distinta, por tres razones. En primer lugar, porque se especializa en producción de agroalimentos y madera. Son pilares de la economía local, que básicamente no tuvieron cuarentena. Funcionaron con protocolos habilitantes desde la primera semana de la pandemia. Hubo una caída por el lado de la oferta muy leve, lo que ayudó a mantener la actividad.

En segundo lugar, la gestión de la crisis sanitaria fue mucho más eficiente, exitosa, que en otras provincias. Y esto permitió que se habiliten una cantidad importante de otras actividades, con sus respectivos protocolos. Es el caso de los bares y restaurantes, por ejemplo.

Y el tercer factor fue el cierre de fronteras. Esto hizo que todos los argentinos que iban a consumir tanto bienes como servicios en Paraguay y Brasil se quedaran en Misiones y gastaran sus pesos en la provincia.

En este sentido es importante analizar la masa salarial, es decir la cantidad de dinero disponible por los misioneros, en términos reales, si lo comparamos con la inflación, cayó. El poder adquisitivo cayó, pero el dinero de los misioneros se consumió en Misiones y no en las localidades fronterizas. Esto hizo que creciera la economía local.

A mitad de año se notó una recuperación muy fuerte. Lo vemos en la construcción y también en la venta de autos y motos. Y más: estamos cerrando el año con un crecimiento de la recaudación de Ingresos Brutos. En comparación con igual período de 2019, hablamos de más de un 70%.

Tenemos a 2021 a la vuelta de la esquina. Pensábamos los misioneros que se venía con la zona especial aduanera, pero de momento esto no va a suceder. Sin embargo, hay muchas expectativas. ¿Cuál es el escenario más probable para el año que viene?

A escala mundial, se espera una recuperación de la economía más lenta de lo que se pensaba. No se van a recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia en un solo año. Tendremos que esperar cómo mínimos dos. Si en Argentina la caída fue del 10% en 2020, en 2021 se espera una recuperación del orden del 5%.

Es interesante pensar que esa recuperación va a ser asimétrica, no homogénea. Hay cambios en los procesos productivos que seguirán vigentes aún en el caso de que las vacunas contra el coronavirus cumplan su objetivo y el virus se aplaque.

Seguramente muchas cadenas globales de valor van a intentar producir en distintos lugares y no sólo en China. Esto implica inversión, pero también afrontar mayores costos. Habrá distintos ritmos de crecimiento en la economía global.

Aquellas empresas que hayan invertido, actualizado en cuestiones tecnológicas, que hayan innovado y permitido, por ejemplo, utilizar el trabajo a distancia, y el comercio electrónico, son las que van a crecer mucho más.

Además hay un cambio a nivel global y local en los hábitos de los consumidores. Se empezó a revalorizar más la naturaleza, el aire libre y distintas formas de vida sana.

En Misiones tenemos el desafío claro del sector turístico, que fue el más afectado por la pandemia, sin ninguna duda. Hay oportunidades muy interesantes. El modelo de grandes aglomeraciones seguramente por los próximos dos años no podrá reactivarse de manera plena. Se buscará la naturaleza, el aire puro, en lugares más pequeños y con atención más personalizada.

Hay una necesidad de readecuarse a esta nueva normalidad. Esto es un desafío enorme para Misiones. El contexto obligará no centrarse sólo en el destino Iguazú, sino pensar en otras atracciones, en otros destinos. En los últimos meses, en la provincia, hubo un fenómeno que es la cantidad de misioneros que va los fines de semana a cabañas o lodges, para quedarse el fin de semana con servicios alternativos o complementarios (paseos, excursiones, senderismo, paseos en bici).

¿Las producciones tradicionales de la provincia, qué perspectivas tienen?

En el caso de la yerba mate, hay un mercado nacional, ligado a la recuperación económica de la Argentina. En cuanto a la foresto industria es interesante que algunas empresas locales y de Corrientes han vuelto a exportar. Esto es importante porque es muy difícil acceder a mercados internacionales. Es una apuesta siempre a largo plazo que no sólo va a depender de precios. Y es relevante para los pequeños, que no exportan, porque les dejan libre el mercado nacional a los grupos pequeños.

El tipo de cambio ayuda, no por mucho tiempo más, por la alta inflación que tenemos.

En el caso de los muebles de madera y colchones hubo un auge hasta junio y julio. Hubo compras muy importantes de artículos para el hogar. Lo mismo con todo aquello vinculado a la limpieza.

El té, por su parte, tiene un mercado muy maduro en los Estados Unidos, que, según las previsiones, crecerá en torno al 3%.

Hablemos ahora de dólar e inflación

Este año, la inflación estuvo muy controlada, entre otras razones porque gran parte de las actividades económicas de la Argentina no estuvieron funcionando. Eso hizo que la gente tuviera mucho dinero y no lo gaste. La gente todavía no está consumiendo lo que debía consumir. Al no hacerlo esto genera que no haya rotación rápida del dinero.

La inflación del 40% será más un piso que un techo en el 2021.

El dólar oficial, que tiene mayor volumen e impacto en los costos, tendrá, según el Presupuesto nacional, un valor de 113 pesos. El Blue depende de otra cantidad de variables, una de las cuales es la presión impositiva.