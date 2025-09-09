Posadas se prepara para una nueva edición de su hackathon más esperado: del 29 de septiembre al 3 de octubre, estudiantes, emprendedores, profesionales y vecinos mayores de 16 años podrán poner a prueba su creatividad para diseñar soluciones tecnológicas frente a los grandes desafíos ambientales de la ciudad.

El HackPosadas 2025, organizado por el Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad, Silicon Misiones y el Ministerio de Cambio Climático, invita a la ciudadanía a sumarse a una experiencia única donde la innovación y la acción local se unen para transformar problemas en oportunidades.

Este año, el encuentro propone dos retos urgentes:

🔹 Posadas sin humo: prevenir y mitigar quemas e incendios urbanos y periurbanos.

🔹 Posadas se protege del Aedes: combatir al mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, que encuentra en el cambio climático un terreno cada vez más fértil.

La modalidad será híbrida, con actividades presenciales en el Silicon Misiones, el Concejo Deliberante y espacios de coworking, complementadas con instancias virtuales. Los equipos trabajarán con metodologías ágiles, capacitaciones especializadas y asesoramiento técnico para darle forma a proyectos innovadores con impacto real.

Además de la experiencia, habrá premios que potencian el futuro: desde un incentivo económico y becas de formación, hasta la posibilidad de presentar los proyectos en el Simposio de Investigación, Extensión y Desarrollo Local 2026, pasando por un paseo en el catamarán “Misión Paraná”.

📅 Inscripciones abiertas hasta el 24 de septiembre de 2025 (con cupos limitados).

✔️ Formulario individual: Click aquí

✔️ Formulario por equipo: Click aquí

Con el HackPosadas, la capital misionera reafirma su apuesta por la participación ciudadana, la innovación responsable y la sostenibilidad, posicionándose como un laboratorio vivo frente al desafío global del cambio climático.