Un intendente de perfil bajo que siempre mantuvo la confianza de los posadeños. Leonardo “Lalo” Stelatto nunca fue un dirigente de grandes discursos, pero sí de decisiones firmes y silenciosas. Con una imagen positiva sostenida desde el inicio de su gestión, el intendente de Posadas volvió a marcar el rumbo en un contexto complejo, donde la palabra “ajuste” suena fuerte en todo el país. Sin embargo, él prefiere hablar de funcionalidad, de organización y de responsabilidad en el uso de los recursos.

La situación económica que golpea también a Posadas

“Es una situación complicada y los tributos locales se van resintiendo”, admitió Stelatto, al tiempo que explicó que los ingresos municipales permanecen en el mismo nivel que a principio de año. «Es difícil hablar de caída, pero sí de no crecimiento. La inflación subió y no hubo crecimiento de la recaudación, entonces tenemos el mismo ingreso”, resumió.

Reestructuración para priorizar y controlar de cerca



Frente a este escenario, el intendente impulsó una reorganización interna que fusiona secretarías y redefine prioridades. “Se trató de un recambio para seguir más de cerca algunas situaciones y se hizo la fusión de varias secretarías para un mejor seguimiento”, explicó. La meta es clara: lograr un municipio más ágil y eficiente, que esté a la altura de las demandas vecinales.

Obras locales, pese al freno nacional



Estelato reconoció que, dentro de las posibilidades, se mantiene la continuidad de algunas obras, pese a que gran parte de los proyectos nacionales se paralizaron. “Nosotros debemos darle respuesta al vecino”, subrayó, dejando en claro que el foco sigue estando en las necesidades más urgentes de la comunidad.

No ajuste, sino funcionalidad y compromiso



Lejos de usar el término “ahorro”, el intendente insistió en que el eje de esta reestructuración es la funcionalidad: “La situación se plantea porque había funcionarios con un esquema de trabajo de años, y hoy necesito que cada recurso humano del municipio se brinde con la responsabilidad que corresponde”.

El control cercano y la mirada vecinal como guía



Stelatto también adelantó que estará personalmente encima de la gestión: “Voy a estar muy de cerca, siguiendo cada paso, al lado del vecino, que muchas veces nos da su mirada y observaciones sobre lo que se debe corregir”.

Un liderazgo sobrio en tiempos de crisis



En un contexto nacional marcado por la incertidumbre, la decisión de Stelatto busca transmitir calma y confianza. Con perfil bajo, pero con firmeza, reafirma que la Municipalidad de Posadas debe funcionar con responsabilidad y máxima eficiencia, porque –como él mismo sostiene– cada recurso humano y económico tiene que dar lo mejor de sí al servicio de la ciudad.