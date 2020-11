El titular de la UDAI Anses en Posadas, Mario «Pichi» Esper, anunció la habilitación de una línea de crédito en la capital provincial, que forma parte del programa Procrear, para aquellos potenciales beneficiarios que opten por vivienda junto con terreno.

De acuerdo a lo informado por el abogado, en Posadas el desarrollo urbanístico ya comprende unas 500 viviendas que se encuentran en el polo habitacional Itaembé Guazú. Las mismas se suman a las 200 que ya se entregaron en agosto, setiembre y noviembre.

La inscripción se realiza por la página de argentina.gob.ar de manera personal y una vez finalizada, los postulantes accederán automáticamente a un sorteo. Posteriormente, se procederá al análisis financiero de los participantes, que determinará los beneficiarios finales (entre las condiciones figura un mínimo de dos sueldos básicos por familia, y un máximo de ocho), con un crédito hipotecario de hasta 30 años.

Según confirmó Esper, las inscripciones se habilitaron desde ayer en la página mencionada, como una nueva línea de crédito que se sumarían a las cinco que ya estaban anteriores.

Por otro lado, detallaron los requisitos que serán necesarios para los adjudicatarios de los créditos, que son los siguientes:

Requisitos

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVM y 8 SMVM.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Link de la página: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos